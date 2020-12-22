Source: Russia – Council of the Federation

Проект получил развитие после второго Евразийского женского форума, отметила вице-спикер СФ.

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области выступила на заседании Международного дискуссионного клуба «Евразийское объединение женщин – региональных лидеров» на тему «Роль женщин в развитии регионов во время пандемии, в постковидный период. Трансформация занятости женщин».

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Вице-спикер СФ отметила, что проект «Евразийское объединение женщин — региональных лидеров» получил развитие после второго Евразийского женского форума. «Инициатива направлена на укрепление диалога и международного сотрудничества женщин — региональных лидеров в рамках совместных экономических и социально-гуманитарных инициатив. Уверена, что проект получит дальнейшее развитие на этапе подготовки третьего Евразийского женского форума».

Инициатива направлена на укрепление диалога и международного сотрудничества женщин — региональных лидеров в рамках совместных экономических и социально-гуманитарных инициатив

Галина Карелова обратила внимание, что в период пандемии существенное развитие получили новые форматы занятости и способы организации труда женщин. «Уже с 1 января 2021 года вступает в силу закон, который обеспечит трудовые гарантии дистанционных работников. Дистанционная работа даст возможность женщинам сочетать профессиональные и семейные обязанности, снимает ограничения по месту проживания, мобильности и сфере деятельности».

В условиях быстро меняющихся требований рынка труда женщинам необходимо повышать квалификацию, осваивать новые профессии и готовность к постоянному обучению, считает заместитель Председателя СФ. «В ноябре внесены изменения в Федеральный закон «О занятости населения в Российской Федерации». «Их реализация позволит женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, за счет государства независимо от места проживания пройти переподготовку и получить новую, востребованную на рынке труда профессию или повысить квалификацию», — пояснила вице-спикер СФ.

По ее словам, особое внимание развитию образовательных программ и формированию новых компетенций и навыков женщин уделяется в плане реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин и проектной деятельности Совета Евразийского женского форума. Советом реализуются 22 проекта, которые направленны на расширение участия женщин во всех сферах жизни общества: промышленности, цифровой экономике, развитии территорий и других направлениях. Совет применяет современные технологии и новые подходы к созданию условий для эффективной занятости женщин и усиления их роли в социально-экономическом развитии страны.

Советом совместно с Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы АНО «Россия – страна возможностей» реализуется новая образовательная программа «Женщина – лидер». В ее первом этапе приняло участие 140 женщин из 42 регионов. «По итогам программы разработано 26 социально значимых проектов. Считаю, что в них есть потенциал для развития территорий и предлагаю рассмотреть возможность их реализации в регионах», — сказала Галина Карелова.

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