Евгений Грабчак: «План ГОЭЛРО – это огромное достижение для России»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 22 декабря. – Евгений Грабчак в ходе марафона радио «Комсомольская правда», посвящённого Дню энергетика, рассказал о значении плана ГОЭЛРО для современной электроэнергетики в России.

«Сегодня знаменательный День энергетика – сто лет назад был запущен план ГОЭЛРО. По сути, это огромное достижение для России, плодами которого мы пользуемся до сих пор. Колоссальные усилия тех, кто этот план реализовывал, позволили стране осуществить огромный промышленный скачок, догоняющую индустриализацию, и обеспечить первенство Советского Союза и в Великой отечественной войне, и дальше на мировой арене», – отметил Евгений Грабчак.

На сегодняшний день электроэнергетический комплекс России является одним из крупнейших в мире и продолжает развиваться.

«С 2008 года было реализовано несколько крупномасштабных программ по привлечению инвестиций в отрасль, было построено более 40 ГВт энергомощностей – это атомные, гидроэлектростанции, тепловые, в том числе с использованием парогазового цикла, очень активно строятся электросети», – рассказал заместитель Министра.

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