Е. Бибикова: В регионах постоянно расширяют спектр социальных услуг для пожилых людей

Source: Russia – Council of the Federation

Комитет Совета Федерации по социальной политике обсудил внедрение «приемной семья для пожилого и инвалида» на территории страны.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Елена Бибикова БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области провела «круглый стол» на тему «Приемная семья для граждан старшего поколения: нормативное правовое регулирование».

В обсуждении приняли участие председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко, СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы заместитель председателя Комитета по социальной политике Татьяна Кусайко, КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина, руководители региональных органов соцзащиты, общественных организаций, представители региональных органов исполнительной власти Пермского и Краснодарского краев, Ханты-мансийского автономного округа, Новосибирской, Иркутской, Самарской, Владимирской областей.

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«Комитет Совета Федерации по социальной политике уделяет особое внимание вопросам совершенствования работы в отношении граждан старшего поколения: созданию условий для активного долголетия, модернизации системы обеспечения лекарственными препаратами, обеспечению финансового благосостояния пенсионеров. Одним из элементов единой системы поддержки граждан также является и развитие всех форм надомного обслуживания, благодаря которому люди старшего возраста могут жить дома и в комфортных условиях, получая при этом всю необходимую помощь», — отметила глава Комитета СФ Инна Святенко.

В ходе «круглого стола» рассмотрен опыт регионов по применению и распространению технологии «приемная семья» для одиноких пожилых граждан, ее эффективность, преимущества и проблемы, а также вопросы нормативно-правового регулирования данной сферы.

Институт приемных семей для пожилых людей работает уже в пятидесяти пяти регионах нашей страны

«Институт приемных семей для пожилых людей работает уже в пятидесяти пяти регионах нашей страны и охватывает почти шесть тысяч нуждающихся в посторонней помощи пожилых и инвалидов. Еще пятнадцать субъектов РФ готовы к организации такой технологии». – сообщила Елена Бибикова.

Сенатор отметила, что ежегодно 1,2 млн. человек получают социальные услуги на дому, компенсируя отсутствие родственного ухода и сохраняя проживание в привычной среде. «В регионах постоянно расширяют их спектр, внедряют систему долговременного ухода, стимулируют родственный уход и развивают стационарозамещающие технологии», — сказала Елена Бибикова.

«Круглый стол» на тему «Приемная семья для граждан старшего поколения: нормативное правовое регулирование»

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«Круглый стол» на тему «Приемная семья для граждан старшего поколения: нормативное правовое регулирование»

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«Круглый стол» на тему «Приемная семья для граждан старшего поколения: нормативное правовое регулирование»

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Елена Бибикова

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Она также обратила внимание на то, что технология «приемная семья» возникла в стране в 2005 году и наибольшее распространение получила в сельской местности и отдаленных населенных пунктах. «Приемная семья принимает на себя обязательства по содержанию и обеспечению пожилого человека или инвалида необходимым уходом, питанием, лекарственными средствами, оказанию доврачебной медицинской помощи, медицинскому сопровождению, организует общий быт, создавая благоприятный психологический климат».

«При правильной организации и контроле «приемная семья» решает множество вопросов: существенно повышает качество и продлевает жизнь пожилых, обеспечивает проживание и уход в домашних условиях, способствует профилактике социального одиночества, позволяет поддерживать традиции семейной заботы о старшем поколении. И хотя регулярно ставится вопрос о возможности и целесообразности разработки проекта федерального закона, субъекты Российской Федерации весьма успешно осуществляют правовое регулирование практики «приемная семья» самостоятельно, исходя из потребностей региональной сферы социальных услуг и возможностей своего бюджета», — подчеркнула Елена Бибикова.

В ходе мероприятия заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Ольга Баталина ответила на вопросы регионов, касающиеся применения технологии и единых подходов к ее реализации на территории всей страны.

По итогам дискуссии решено продолжить совместную работу по нормативно-правовому регулированию и разработке методических рекомендаций для дальнейшего внедрения «приемной семьи для пожилого и инвалида» в российских регионах.

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