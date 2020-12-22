Source: Russia – Council of the Federation

Премия действительно стала отражением неоспоримых профессиональных заслуг, подчеркнула сенатор.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области, председатель РРО «Ассоциация юристов России» Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области в режиме видеоконференции приняла участие в торжественной церемонии вручения ежегодной региональной премии «Юрист года – 2020».

«В нашем регионе такая церемония проводится уже в двенадцатый раз. И за это время были отмечены заслуги более 80 профессионалов в различных сферах юриспруденции, внесших значительный вклад в формирование правовой системы государства, укрепление законности и правопорядка, защиту прав и законных интересов граждан, в развитие юридической науки и образования», — отметила Ирина Рукавишникова.

Как сообщила сенатор, премия вручена председателю комитета Законодательного Собрания Ростовской области по законодательству, государственному строительству, местному самоуправлению и правопорядку Александру Косачеву, заведующему кафедрой финансового права Южного федерального университета Юрию Колесникову, Президенту Адвокатской палаты Ростовской области Григорию Джелаухову, заместителю председателя Общественной палаты Ростовской области Юрию Зерщикову, занимающимся частной практикой нотариусам Алле Пятницковой и Елене Величко, корреспонденту газеты «Наше время» Екатерине Жуковой.

«Ежегодно, объявляя очередную премию, мы с волнение ожидаем, какие имена назовет профессиональное сообщество – научные и образовательные организации, адвокатские и нотариальные объединения. И каждый год появляются новые проекты, яркие профессионалы. Премия действительно стала отражением неоспоримых профессиональных заслуг, причем, не только непосредственно в юриспруденции, но и в вопросах правовой помощи населению региона, его правового просвещения», — сказала Ирина Рукавишникова.

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