Комментрий Д.Рогозина в отношении торговых ограничений против российских компаний

Source: Russia Federal Space

Комментарий Специального представителя Президента Российской Федерации по международному сотрудничеству в космосе, Чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации, Генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина:

1. Они незаконны, впрочем, как и все раннее вводимые против российских физических и юридических лиц санкции.

2. Они глупы, поскольку к «конечным военным пользователям» произвольно отнесены компании, которые таковыми не являлись и не являются. Например, АО «ЦНИИмаш» является головным отраслевым научным институтом, в его состав входит Центр управления полётами МКС, где постоянно находится группа специалистов NASA. Им ли не знать, что там нет ничего, что могло бы связать этот институт с военными исследованиями? Или, например, РКЦ «Прогресс», который также странным образом попал в этот санкционный список. На этом самарском предприятии делают легендарные ракеты-носители «Союз-2», с помощью которых корабль «Союз МС» вот уж 10 лет доставляет американских астронавтов на МКС. Теперь, получается, у наших американских коллег вновь «батут заработал», и первым делом они решили плюнуть в самарский колодец. Не рановато ли, коллеги, вдруг опять ваш «батут» порвётся и придется вновь из нашего колодца свою страсть к космосу удовлетворять?

3. Эти санкции вредны, потому как создадут дополнительные препятствия и раздражения в столь важном сотрудничестве россиян и американцев в космосе, в частности, на МКС.

А потому ради сохранения нашего общего дела я требую от Правительства США эти санкции в отношении наших предприятий немедленно отменить. Будем считать, что это «недоразумение».

MIL OSI