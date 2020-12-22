Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СБЕРБАНК-АСТ22.12.2020 17:59

Конференция по актуальным вопросам совершенствования закупочной деятельности

Госкорпорацией «Роскосмос» совместно с АО «СБЕРБАНК-АСТ» сегодня, 22 декабря 2020 года, проведена отраслевая онлайн-видеоконференция, посвященная актуальным вопросам совершенствования закупочной деятельности в свете изменений законодательства. В конференции приняли участие 150 участников и более 80 организаций российской ракетно-космической отрасли.

Спикерами конференции стали: представители Минфина России, Минпромторга России, ФАС России, АО «Корпорация «МСП», ПАО «Промсвязьбанк», электронных торговых площадок, представители структурных подразделений Корпорации.

Обсуждение практических вопросов было посвящено: корпоративным стандартам оценки и сопоставления заявок участников закупки организациями Корпорации с использованием кейс-метода, проблемам участия самозанятых лиц в закупках, применению национального режима при осуществлении закупок.

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