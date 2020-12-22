Л. Гумерова: Практика работы в условиях противодействия пандемии поставила ряд задач по поддержке студентов

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела «круглый стол» по вопросам реализации мер поддержки студентов, направленных на обеспечение качества высшего образования и минимизацию последствий распространения коронавирусной инфекции.

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан провела в режиме видеоконференции «круглый стол» на тему «О реализации мер поддержки студентов образовательных организаций высшего образования, направленных на обеспечение качества высшего образования и минимизацию последствий распространения новой коронавирусной инфекции».

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Сенатор отметила, что в связи с пандемией переход на дистанционный формат работы был вынужденной мерой, и в целом российская система образования с этим вызовом справилась. Однако практика работы в новых условиях поставила целый ряд важных вопросов, в том числе по поддержке студентов.

Среди принятых мер поддержки Лилия Гумерова назвала сохранение стоимости обучения для студентов, которые учатся на договорной основе, на уровне 2019 г. По состоянию на 1 октября 2020 г. все подведомственные Министерству науки и высшего образования РФ вузы сохранили прежнюю стоимость обучения, сказала она.

Парламентарий особо отметила меры по льготному образовательному кредитованию в условиях пандемии. «Наш Комитет выступал с соответствующей инициативой. Мы были услышаны вместе с профильным Министерством. Постановлением Правительства РФ от 19 августа 2020 года установлена фиксированная процентная ставка для заемщиков на уровне 3 процентов годовых, увеличен льготный период кредитования с 3 до 9 месяцев, а также увеличен срок пользования образовательным кредитом после окончания льготного кредитования с 10 до 15 лет», — подчеркнула законодатель.

«Круглый стол» на тему «О реализации мер поддержки студентов образовательных организаций высшего образования, направленных на обеспечение качества высшего образования и минимизацию последствий распространения новой коронавирусной инфекции»

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«Круглый стол» на тему «О реализации мер поддержки студентов образовательных организаций высшего образования, направленных на обеспечение качества высшего образования и минимизацию последствий распространения новой коронавирусной инфекции»

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«Круглый стол» на тему «О реализации мер поддержки студентов образовательных организаций высшего образования, направленных на обеспечение качества высшего образования и минимизацию последствий распространения новой коронавирусной инфекции»

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«Круглый стол» на тему «О реализации мер поддержки студентов образовательных организаций высшего образования, направленных на обеспечение качества высшего образования и минимизацию последствий распространения новой коронавирусной инфекции»

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«Круглый стол» на тему «О реализации мер поддержки студентов образовательных организаций высшего образования, направленных на обеспечение качества высшего образования и минимизацию последствий распространения новой коронавирусной инфекции»

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«Круглый стол» на тему «О реализации мер поддержки студентов образовательных организаций высшего образования, направленных на обеспечение качества высшего образования и минимизацию последствий распространения новой коронавирусной инфекции»

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Наталия Косихина

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Лилия Гумерова

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«Круглый стол» на тему «О реализации мер поддержки студентов образовательных организаций высшего образования, направленных на обеспечение качества высшего образования и минимизацию последствий распространения новой коронавирусной инфекции»

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«Круглый стол» на тему «О реализации мер поддержки студентов образовательных организаций высшего образования, направленных на обеспечение качества высшего образования и минимизацию последствий распространения новой коронавирусной инфекции»

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«Круглый стол» на тему «О реализации мер поддержки студентов образовательных организаций высшего образования, направленных на обеспечение качества высшего образования и минимизацию последствий распространения новой коронавирусной инфекции»

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«Круглый стол» на тему «О реализации мер поддержки студентов образовательных организаций высшего образования, направленных на обеспечение качества высшего образования и минимизацию последствий распространения новой коронавирусной инфекции»

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«Круглый стол» на тему «О реализации мер поддержки студентов образовательных организаций высшего образования, направленных на обеспечение качества высшего образования и минимизацию последствий распространения новой коронавирусной инфекции»

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Сергей Михайлов

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«Круглый стол» на тему «О реализации мер поддержки студентов образовательных организаций высшего образования, направленных на обеспечение качества высшего образования и минимизацию последствий распространения новой коронавирусной инфекции»

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«Круглый стол» на тему «О реализации мер поддержки студентов образовательных организаций высшего образования, направленных на обеспечение качества высшего образования и минимизацию последствий распространения новой коронавирусной инфекции»

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«Круглый стол» на тему «О реализации мер поддержки студентов образовательных организаций высшего образования, направленных на обеспечение качества высшего образования и минимизацию последствий распространения новой коронавирусной инфекции»

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Касаясь вопросов обучения иностранных студентов, Лилия Гумерова сообщила, что этой теме было посвящено специальное совещание, организованное Комитетом. Часть студентов находятся за пределами России, в своих странах, но большинство находятся на территории РФ и продолжают обучение либо в режиме онлайн, либо в традиционном формате, если позволяет эпидемиологическая обстановка в конкретном субъекте, где расположен вуз.

«Сегодня по решению Правительства обучение в нашей стране пока не является условием для иностранных студентов для въезда. Но уже профильными ведомствами вместе с Правительством и оперативным штабом отработан алгоритм на тот случай, если такое решение будет принято», — уточнила Лилия Гумерова.

При этом, считает она, следует учитывать, из какой страны в Россию въезжают студенты, поскольку вирус мутирует, и важно предусмотреть все риски. Прежде всего, надо руководствоваться сохранением здоровья наших граждан и самих студентов, въезжающих в нашу страну.

Лилия Гумерова также сообщила о законодательных инициативах сенаторов — членов профильного Комитета СФ — по донастройке дистанционного образования: принятии поправки, направленной на обеспечение непрерывности образовательного процесса и в условиях введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также о подготовленном законопроекте, где четко прописаны правила применения дистанционного обучения. «Это позволит Министерству просвещения РФ четко расписать требования к образованию с применением дистанционных технологий для школ и организаций СПО, а Министерству науки и высшего образования – для вузов. Сделано это ради того, чтобы государство гарантировало все условия для качественного образования», — пояснила сенатор.

Среди актуальных задач глава Комитета СФ перечислила создание отечественных цифровых платформ, обеспечение всех вузов высокоскоростным Интернетом, повышение необходимых компетенций профессорско-преподавательских коллективов вузов, помощь студентам в трудоустройстве.

Заместитель Министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев в своем выступлении рассказал, что в настоящее время в стране на дистанционном обучении находятся около 61 проц. студентов. Ряд вузов при переходе на цифровые технологии обучения столкнулся с трудностями, которые пришлось оперативно решать.

Заместитель Министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова в ходе мероприятия коснулась темы организации обучения в медицинских вузах, подведомственных Министерству.

В дискуссии приняли участие заместители председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Наталия Косихина, Виктор Смирнов, члены Комитета Римма Галушина, Ольга Хохлова и Сергей Михайлов, член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Дина Оюн, ректоры вузов, эксперты.

Подводя итоги обсуждения, Лилия Гумерова подчеркнула, что все прозвучавшие предложения будут проанализированы и учтены в итоговом документе «круглого стола». «Совет Федерации, наш Комитет будут держать реализацию мер поддержки студентов в условиях пандемии на особом контроле», — заключила сенатор.

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