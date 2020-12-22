Л. Талабаева провела заседание «круглого стола», посвященное перспективам деревянного домостроения в сельской местности

Source: Russia – Council of the Federation

Стимулировать его развитие нужно как на федеральном, так и на региональном уровне, подчеркнула сенатор.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева ТалабаеваЛюдмила Заумовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края провела «круглый стол» на тему «Развитие деревянного домостроения в сельской местности: проблемы и перспективы».

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Мероприятие было организовано совместно с Комитетом по предпринимательству в лесопромышленном комплексе Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (ТПП РФ).

Законодатель напомнила, что Президент России в сентябре этого года провел совещание по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса, были приняты стратегические решения по основным направлениям развития лесного комплекса.

Парламентарий отметила, что на пленарном заседании в октябре этого года Совет Федерации по итогам «правительственного часа» на тему «О мерах по совершенствованию государственной политики в сфере лесного хозяйства» принял Постановление, которое предусматривает, в том числе развитие деревянного домостроения. Исполнение этого документа находится на жестком парламентском контроле, добавила сенатор.

По ее словам, необходимо разработать и обеспечить реализацию комплекса мер для развития строительства жилых домов и объектов социально-культурного назначения с использованием деревянных конструкций, созданных индустриальным способом.

Законодатель назвала важным обеспечить распространение ипотечных программ на строительство объектов ИЖС с использованием деревянных конструкций.

Стимулирующие механизмы увеличения доли деревянного домостроения в целом требуют усовершенствования как на федеральном, так и на региональном уровне

Людмила Талабаева также отметила, что стимулирующие механизмы увеличения доли деревянного домостроения в целом требуют усовершенствования как на федеральном, так и на региональном уровне.

По мнению сенатора, важно начать реализацию мер поддержки развития деревянного домостроения в лесных (пилотных) регионах, таких как Республика Саха (Якутия), Красноярский край, Архангельская, Владимирская, Вологодская, Иркутская, Калужская, Новосибирская, Свердловская и Тамбовская области. «Мы будем вести мониторинг их реализации и готовы оказать необходимую поддержку регионам, в том числе на законодательном уровне».

«Круглый стол» на тему «Развитие деревянного домостроения в сельской местности: проблемы и перспективы»

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Людмила Талабаева

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«Круглый стол» на тему «Развитие деревянного домостроения в сельской местности: проблемы и перспективы»

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«Круглый стол» на тему «Развитие деревянного домостроения в сельской местности: проблемы и перспективы»

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«Круглый стол» на тему «Развитие деревянного домостроения в сельской местности: проблемы и перспективы»

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«Круглый стол» на тему «Развитие деревянного домостроения в сельской местности: проблемы и перспективы»

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«Круглый стол» на тему «Развитие деревянного домостроения в сельской местности: проблемы и перспективы»

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Парламентарий убеждена, что механизмы развития должны работать не только в пилотных регионах, но во всех субъектах Федерации, где деревянное домостроение востребовано. «Мы рекомендуем Правительству РФ предусмотреть комплекс мер по развитию деревянного домостроения в региональных документах стратегического планирования».

Людмила Талабаева уверена, что развитие деревянного домостроения невозможно без активной работы на местах, усилий органов государственной власти субъектов. «В связи с этим мы предлагаем разработать и включить в региональные программы развития субъектов Российской Федерации необходимые меры поддержки. Призываем бизнес-сообщество активно включиться в эту работу под эгидой Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, региональных палат, общественных объединений лесопромышленников».

В мероприятии приняли участие член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Елена Осипова, вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Дмитрий Курочкин, председатель Комитета по предпринимательству в лесопромышленном комплексе ТПП РФ Николай Макаров, представители Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства строительства и ЖКХ РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, Федерального агентства лесного хозяйства, субъектов Российской Федерации, научного и профессионального сообщества.

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