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#НПО Энергомаш#Главное#Игорь Арбузов#Владимир Матвейчук#Дмитрий Шишкин22.12.2020 16:35

Молодежь НПО Энергомаш обсудила перспективные проекты

В Научно-производственном объединении «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») состоялась молодежная конференция «Вектор развития-2021». Мероприятие было посвящено молодым специалистам, а также их проектам, направленным как на построение карьеры в НПО Энергомаш, так и на развитие предприятия, сохранение его лучших традиций мирового лидера ракетного двигателестроения.

Со словами поддержки молодежного движения НПО Энергомаш выступили генеральный директор НПО Энергомаш Игорь Арбузов, директор Департамента кадровой и социальной политики Госкорпорации «Роскосмос» Владимир Матвейчук, директор Департамента развития персонала и сопровождения проектов Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Шишкин и заместитель генерального директора по персоналу и социальной политике НПО Энергомаш Валерий Сметанин.

Открыл конференцию генеральный директор НПО Энергомаш Игорь Арбузов: «Сегодня мы вместе должны создавать условия для будущего этого предприятия, каким мы его видим для нашей дальнейшей комфортной и плодотворной работы, для того, чтобы история, созданная нашими предшественниками — основателем предприятия Валентином Петровичем Глушко, главным конструктором Виталием Петровичем Радовским — не остановилась. Мы готовы поддерживать наших талантливых молодых людей дополнительными формами поощрений и стимулировать к развитию карьеры. Я уверен, что все те идеи и проекты, которые планируется обсудить в рамках конференции, будут полезными, а значительная часть из них будет реализована».

Выступая с приветственным словом перед участниками конференции, директор Департамента кадровой и социальной политики Госкорпорации «Роскосмос» Владимир Матвейчук отметил, что НПО Энергомаш — одна из самых динамичных организаций отрасли и замечательная площадка, где можно реализоваться.

«Приходя сюда, сложно не заметить те изменения, которые происходят на предприятии, и то, какими темпами изменяется Энергомаш. Это позволяет ему оставаться лидирующим предприятием и во многом кузницей кадров», — подчеркнул Владимир Матвейчук.

После приветственных слов молодые специалисты предприятия получили возможность задать интересующие их вопросы представителям Госкорпорации «Роскосмос» и руководству НПО Энергомаш. В рамках основной части конференции собравшиеся разделились на секции по основным направлениям: «Наука», «Спорт и ЗОЖ», «Проекты развития», «Лидерство и карьера молодых» и «Социально-волонтерские проекты». В игровой форме и формате свободного обсуждения под кураторством модераторов конференции — участников президентской платформы «Россия — страна возможностей» — молодежь Энергомаша подготовила и представила ряд проектов по каждому из пяти направлений.

В заключительной части молодежной конференции прошло рассмотрение предложенных проектов руководством предприятия: заместителем генерального директора по персоналу и социальной политике Валерием Сметаниным, директором по производству Василием Марфиным, заместителем главного конструктора по науке и новым технологиям Андреем Ивановым и заместителем генерального директора по закупкам Дамиром Шайдеровым. Многие из проектов уже на этапе рассмотрения получили «путевку в жизнь», а некоторые взяты под личное кураторство директора по производству.

В среду, 23 декабря 2020 года, участникам молодежной конференции предстоит презентация и итоговая защита доработанных проектов, которая пройдет под председательством генерального директора НПО Энергомаш Игоря Арбузова.

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