М. Афанасов принял участие во Всероссийской благотворительной новогодней акции «Елка желаний»

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор встретился со своим юным земляком Сашей Турапиным, проходящим лечение в отделении онко-гематологии Ставропольской краевой клинической больницы.

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Михаил Афанасов АфанасовМихаил Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ставропольского края в рамках проведения Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» встретился со своим юным земляком Сашей Турапиным, проходящим лечение в отделении онко-гематологии Ставропольской краевой клинической больницы.

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Сенатор поздравил Александра с наступающим Новым годом, пожелал ему скорейшего выздоровления и подарил электрический самокат, о котором мальчик давно мечтал.

Михаил Афанасов побеседовал с родителями Саши и его лечащим врачом, предложил оказать возможную помощь семье ребенка.

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