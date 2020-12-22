Н. Федоров принял участие во Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний»

Source: Russia – Council of the Federation

Маленькому жителю столицы Чувашии от имени сенатора был вручен «Набор юного художника».

Сенатор Российской Федерации, первый Президент Чувашской Республики Николай Федоров ФедоровНиколай Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики принял участие во Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний», реализуемой совместно Советом Федерации и Ассоциацией онкологических пациентов «Здравствуй!»

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Парламентарий исполнил мечту двухлетнего чебоксарца. Маленькому жителю столицы Чувашии от имени сенатора был вручен «Набор юного художника» и новогодние подарки. Николай Федоров выразил готовность также оказать необходимое содействие в лечении мальчика.

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