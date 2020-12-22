О беспошлинных поставках энергоресурсов из Российской Федерации в Казахстан, Армению, Абхазию, Киргизию, Таджикистан и Южную Осетию в 2021 году

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 22 декабря. – Согласно поручению Правительства Российской Федерации Минэнерго России информирует об объемах беспошлинных поставок энергетических ресурсов из Российской Федерации, согласованных в рамках индикативных балансов и протоколов с республиками на 2021 год.



Республика Казахстан

бензин автомобильный (коды ТН ВЭД ЕАЭС 2710 12 490 0 и 2710 12 590 0) – 5 тыс. тонн;

дизельное топливо (коды ТН ВЭД ЕАЭС 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0) – 520 тыс. тонн;

топливо для реактивных двигателей (код ТН ВЭД ЕАЭС 2710 19 210 0) – 300 тыс. тонн;

мазут топочный (код ТН ВЭД ЕАЭС 2710 19 660 1) – 85 тыс. тонн для ГУП ПЭО «Байконурэнерго».



Республика Армения

бензин автомобильный (коды ТН ВЭД ЕАЭС 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, из 2710 12 450 0, из 2710 12 490 0) – 155 тыс. тонн;

дизельное топливо (коды ТН ВЭД ЕАЭС 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, из 2710 19 290 0) – 155 тыс. тонн;

топливо для реактивных двигателей (код ТН ВЭД ЕАЭС 2710 19 210 0) – 10,2 тыс. тонн;

мазут топочный (коды ТН ВЭД ЕАЭС 2710 19 620 1, 2710 19 640 1, 2710 19 660 1 и 2710 19 680 1) – 0 тыс. тонн;

парафин нефтяной жидкий, фракции С13 (код ТН ВЭД ЕАЭС из 2710 19 150 0) – 2,2 тыс. тонн;

гудрон нефтяной (код ТН ВЭД ЕАЭС из 2713 90 900 0) – 30 тыс. тонн;

природный газ (код ТН ВЭД ЕАЭС 2711 21 000 0) – 2,45 млрд куб. м.



Республика Абхазия

бензин автомобильный с октановым числом менее 95 (по исследовательскому методу) (коды ТН ВЭД ЕАЭС 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0) – 46 тыс. тонн;

бензин автомобильный с октановым числом 95 и более, но менее 98 (по исследовательскому методу) (код ТН ВЭД ЕАЭС 2710 12 450 0) – 13 тыс. тонн;

дизельное топливо (коды ТН ВЭД ЕАЭС 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0) – 20 тыс. тонн;

битум нефтяной (код ТН ВЭД ЕАЭС 2713 20 000 0) – 7 тыс. тонн.



Киргизская Республика

нефтяное сырье (код ТН ВЭД ЕАЭС 2709 00) – 0,05 млн тонн;

бензин автомобильный (коды ТН ВЭД ЕАЭС 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, из 2710 12 419 0, из 2710 12 450 0, из 2710 12 490 0) – 460 тыс. тонн;

дизельное топливо (коды ТН ВЭД ЕАЭС 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, из 2710 19 429 0, из 2710 19 460 0, из 2710 19 480 0) – 485 тыс. тонн;

топливо для реактивных двигателей (код ТН ВЭД ЕАЭС 2710 19 210 0) – 100 тыс. тонн;

битум нефтяной (код ТН ВЭД ЕАЭС 2713 20 000 0) – 60 тыс. тонн.



Республика Таджикистан

бензин автомобильный (коды ТН ВЭД ЕАЭС 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0) – 260 тыс. тонн;

дизельное топливо (коды ТН ВЭД ЕАЭС 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0) – 310 тыс. тонн;

топливо для реактивных двигателей (код ТН ВЭД ЕАЭС 2710 19 210 0) – 40 тыс. тонн;

мазут топочный (коды ТН ВЭД ЕАЭС 2710 19 510 1, 2710 19 550 1, 2710 19 620 1, 2710 19 640 1, 2710 19 660 1, 2710 19 680 1) – 30 тыс. тонн;

битум нефтяной (код ТН ВЭД ЕАЭС 2713 20 000 0) – 40 тыс. тонн;

нефтяной кокс (код ТН ВЭД ЕАЭС 2713 11 000 0) – 100 тыс. тонн;

сжиженный углеводородный газ (код ТН ВЭД ЕАЭС 2711 12, 2711 13, 2711 14 000, 2711 19 000 0) – 50 тыс. тонн.



Республика Южная Осетия

бензин автомобильный с октановым числом менее 95 (по исследовательскому методу) (коды ТН ВЭД ЕАЭС 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0) – 8 тыс. тонн;

дизельное топливо (коды ТН ВЭД ЕАЭС 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0) –1,1 тыс. тонн;

битум нефтяной (код ТН ВЭД ЕАЭС 2713 20 000 0) – 2,7 тыс. тонн;

газ природный (код ТН ВЭД ЕАЭС 2711 21 000 0) – 41,66 млн куб. м.

MIL OSI