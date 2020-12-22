Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации обсудили вопросы устойчивого развития АПК регионов, расположенных в Северо-Западном федеральном округе.

В Совете Федерации прошло совещание по вопросам устойчивого развития агропромышленного комплекса субъектов Федерации, расположенных на территории Северо-Западного федерального округа (СЗФО), в частности — отрасли животноводства.

Мероприятие провел первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин. МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области

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Сенатор отметил, что Совет Федерации уделяет большое внимание развитию агропромышленного комплекса страны, который сегодня по праву можно считать основным звеном российской экономики.

По словам Сергея Митина, совещание организовано по итогам выездного совещания Комитета СФ в Новгородскую область на тему «О роли субъектов Российской Федерации в реализации государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий».

Сенатор обратил внимание, что СЗФО — самая северная территория в европейской части Нечерноземной зоны. Округ занимает в общем объеме производства животноводческой продукции России семь процентов. При этом его потенциал в производстве основных продуктов питания в соответствии с Доктриной продовольственной безопасности страны далеко не исчерпан.

Для областей, входящих в Северо-Западный федеральный округ, актуальной является разработка и реализация дополнительных мер государственной поддержки сельскохозяйственных производителей

Сергей Митин указал, что неблагоприятные природно-климатические условия, недостающий объем зерна региона усложняют производственную деятельность и оказывают существенное влияние на конечный финансовый результат сельскохозяйственных товаропроизводителей. «Поэтому для областей, входящих в Северо-Западный федеральный округ, актуальной является разработка и реализация дополнительных мер государственной поддержки сельскохозяйственных производителей, в том числе, разработка ведомственной программы развития отраслей животноводства в Северо-Западном Федеральном округе», — подчеркнул законодатель.

Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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В ходе совещания была заслушана информация статс-секретаря — заместителя Министра сельского хозяйства РФ Ивана Лебедева об основных параметрах и направлениях развития агропромышленного комплекса Северо-Западного федерального округа. Также выступили представители Новгородской области.

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