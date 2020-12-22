Source: IMF – News in Russian

Фото: Почти опустевшая площадь в Мюнстере, Германия. Масштабная вторая волна и новые меры самоизоляции ставят под угрозу восстановление экономики в Европе. (Rolf Vennenbernd dpa picture alliance Newscom)Пять графиков, отражающих восстановление и рост экономики зоны евро после COVID-19

Натаниэль Арнольд и Вина Нгуен

Европейский департамент МВФ

22 декабря 2020 г.

Пандемия COVID-19 создает серьезные социальные и экономические трудности вЕвропе. Хотя чрезвычайные меры политики и самоизоляции смягчили последствия первой волны пандемии, масштабная вторая волна и новые меры самоизоляции ставят под угрозу восстановление экономики.

В соответствии с последней проведенной МВФ экономической оценкой по зоне евро, основной задачей в области экономической политики по-прежнему будет борьба с пандемией, а также обеспечение устойчивого и всеобъемлющего восстановительного роста.

На следующих пяти графиках проиллюстрированы последствия COVID-19 для зоны евро и меры политики, которые понадобятся для обеспечения более устойчивого восстановления экономики.

Согласно прогнозам, экономическая активность в зоне евро резко снизится в 2020 году, а затем начнет восстанавливаться в 2021 году. Несмотря на прогнозируемое восстановление, ожидается, что кризис повлечет долговременное снижение объемов производства в зоне евро, при этом в 2025 году траектория объема производства по-прежнему будет значительно ниже докризисной. В ближайшей перспективе больше всего пострадают сектора, предполагающие многочисленные контакты (например, туризм и транспорт), а также предприятия, которые вынуждены приостановить работу на период самоизоляции (например, магазины и рестораны). Непропорционально сильно пострадали молодежь, малоимущие и женщины.

Беспрецедентные ответные меры политики, принятые по всем направлениям, смягчили последствия пандемии. Решительные меры денежно-кредитной политики, принятые Европейским центральным банком (например, новые и расширенные программы покупки активов), успокоили рынки и смягчили финансовые условия, что помогло поддержать кредитование населения и компаний. Многие страны также расширили свои действующие программы частичной занятости или внедрили новые программы, предотвратив резкий всплеск безработицы за счет оказания компаниям содействия в сокращении рабочего времени вместо сокращения рабочих мест. Другие инициативы обеспечили снижение затрат компаний (например, субсидии на выплату заработной платы, приостановка выплаты долга или отсрочка налоговых платежей), а также предоставление ликвидности за счет грантов или вливаний капитала, или поддержку банковского кредитования за счет гарантий по кредитам.

По мере того, как страны зоны евро начинают долгий путь квосстановлению, меры политики должны перейти от широкой поддержки к более адресным мерам. Когда восстановление экономики приобретет устойчивый характер и ограничения на осуществление экономической деятельность будут сняты, меры политики должны поддержать переход к новому миру после пандемии. Компаниям, деятельность которых была нарушена вследствие пандемии, может потребоваться поддержка платежеспособности, чтобы пережить кризис. По мере ослабления мер сдерживания следует постепенно свернуть программы краткосрочной занятости и выделить дополнительные ресурсы на содействие работникам в переходе в растущие компании и секторы. Кроме того, необходимо поддержать совокупный спрос, в частности за счет увеличения продуктивных государственных инвестиций, что сократит долгосрочные негативные последствия кризиса.

Необходимо срочно принять меры политики по устранению ранее существовавших случаев неравенства, усугубившихся вследствие пандемии. Для поддержки более бедных регионов, многие из которых, как правило, зависят от контактоемких секторов и сбольшей вероятностью окажутся подвержены влиянию последствий кризиса, будут необходимы меры политики, направленные на определенные области, а также инвестиции в инфраструктуру и обеспечение связи. В целях предотвращения роста неравенства особое внимание также следует уделить молодежи и уязвимым группам населения, которые с большей вероятностью заняты в сильно пострадавших секторах. Для этого необходимо укрепить системы социальной защиты, а также разработать эффективные программы профессиональной подготовки.

Фонды восстановления ЕС могут сыграть важную роль в ускорении перехода к «зеленой» и цифровой экономике, а также стимулировании потенциального экономического роста. В рамках программы «Следующее поколение ЕС» (Next Generation EU) средства на восстановление в размере 750 млрд евро, 390 млрд из которых представляют собой гранты, следует использовать в качестве катализатора инвестиций вснижение выбросов углерода и повышение производительности посредством цифровизации. Уже сейчас ожидается, что к 2023 году эти гранты повысят уровень реального ВВП стран ЕС на ¾ процента, а при эффективном расходовании результат может быть в два раза больше. Программа может оказать еще большее воздействие, если страны будут стремиться реализовать ключевые структурные реформы в рамках своих планов восстановления экономики.

От решений в области экономической политики в следующие несколько лет будут зависеть итоговые экономические последствия пандемии, при этом правильные решения помогут построить более инклюзивную и устойчивую экономику в зоне евро. Для того, чтобы выбраться из экономического кратера, оставленного пандемией, потребуется не только значительное вмешательство государства для устранения связанного с кризисом социально-экономического ущерба, но также и твердая готовность содействовать происходящим крупным экономическим преобразованиям. Меры политики как на общеевропейском, так и национальном уровнях должны способствовать реализации этих преобразований таким образом, чтобы они носили всеобъемлющий характер, повышали производительность и делали европейскую экономику более устойчивой.

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