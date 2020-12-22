Source: Russia – Council of the Federation

Парламентарий принял участие в ежегодном туристическом бизнес-форуме «Время отдыхать на Байкале».

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Иркутской области Андрей Чернышев ЧернышевАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Иркутской области принял участие в режиме видеоконференции в ежегодном туристическом бизнес-форуме «Время отдыхать на Байкале». Мероприятие было посвящено вопросам восстановления и развития туристской отрасли в условиях пандемии и новым проектам в этой сфере в Байкальском регионе.

Смотрите также

Как отметил сенатор, туризм — одна из наиболее пострадавших отраслей экономики, и ее восстановление можно ожидать не ранее середины следующего года. Поэтому мероприятия, направленные на господдержку отрасли, крайне важны.

«Сегодня реализуется широкий спектр таких мер, которые нацелены на повышение доступности путешествий внутри страны и открытие новых направлений. Этому способствовала программа «туристического кешбэка» и формирование чартерных программ по России», — сказал Андрей Чернышев.

Возрос интерес и к Байкальскому региону, добавил парламентарий. В ноябре текущего года руководством страны принято важное решение о разработке национального проекта в сфере туризма.

«В Совете Федерации мы уделяем большое внимание вопросам развития и восстановления туриндустрии. По инициативе нашего Комитета состоялся «правительственный час» на тему «Развитие внутреннего туризма в Российской Федерации» с участием руководителя Ростуризма. По его итогам принято Постановление, в которое были включены рекомендации Государственной Думе, Правительству РФ, Министерству финансов, Министерству здравоохранения и Ростуризму», — подчеркнул Андрей Чернышев.

Как сообщил сенатор, Правительству рекомендовано рассмотреть возможность включения в план на 2021 г. проекта закона «О туризме в Российской Федерации». При Совете законодателей РФ создается рабочая группа по его разработке, и первое заседание состоится уже в январе. Комитет СФ по социальной политике направил предложения членов Экспертного совета по туризму к концепции нового закона. В число рекомендаций включена и реализация антикризисных мер поддержки туристических организаций, предусматривающих субсидирование в размере до 50 проц. затрат на уплату процентов по кредитам.

«Считаю, что в сложившейся ситуации необходимо совершенствовать инструменты для привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры, повышать доступность услуг для социально незащищенных групп населения. Также нужно расширять программы внутренних воздушных перевозок, проводить образовательные туры для школьников. Не менее важны и вопросы совершенствования законодательства в сфере туризма», — сказал Андрей Чернышев.

MIL OSI