Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Большие вызовы23.12.2020 20:05

«Большие вызовы» – 2021

Открыт прием заявок от школьников и впервые от студентов — молодых исследователей на участие во Всероссийском конкурсе научно-технологических проектов «Большие вызовы». Шестой год подряд для юных исследователей со всех регионов страны это отличная возможность начать свой путь в науке и определиться с будущей профессией, воплотить в жизнь свою идею и получить советы от наставников и экспертов.

Цель конкурса — выявление и развитие у молодежи творческих способностей, интереса к проектной, научной, инженерно-технической, изобретательской и творческой деятельности, популяризация научных знаний и достижений. В этом году традиционно участникам предлагают разработать проекты по Космическим технологиям и еще 11 направлениям, соответствующим Стратегии научно-технологического развития России.

Попробовать себя и принять участие могут традиционно учащиеся 7-11 классов и студенты младших курсов ссузов со всей России, а также впервые в этом году свои проекты смогут представить студенты 1-2 курсов университетов. В 2021 году конкурс включает три трека, которые пройдут параллельно, — региональный, дистанционный и студенческий.

Региональный трек пройдет очно для школьников и студентов младших курсов ссузов в 68 субъектах России. Финальные этапы этого трека завершатся до 28 марта 2021 года. Дистанционный трек пройдет заочно для школьников из остальных субъектов, а также для тех, чья тематика проекта не совпадает с направлениями очного конкурса в регионе. Для участия необходимо подать заявку на сайте конкурса до 1 марта 2021 года.

Студенческий трек пройдет также дистанционно, в нем могут участвовать студенты 1 и 2 курсов российских университетов, свои проекты им необходимо подать до 1 февраля 2021 года. Победители треков встретятся на заключительном этапе конкурса с 10 апреля по 15 мая 2021 года. Для школьников он будет включать три тура: решение задач или тестирование, эссе и индивидуальное собеседование с экспертной комиссией. Студентов на заключительном этапе ждет индивидуальное собеседование с экспертной комиссией.

Победители и призеры «Больших вызовов» разрабатывают космические аппараты и запускают собственные спутники в космос.

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Учредителями конкурса выступают Фонд «Талант и успех», Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и Научно-технологический университет «Сириус». Образовательный центр «Сириус» создан Образовательным Фондом «Талант и успех» по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Цель работы Образовательного центра «Сириус» — раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одарённых детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.

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