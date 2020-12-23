В. Кравченко: Важно сохранить действующие предприятия, помочь стартующему бизнесу и, конечно же, сохранить рабочие места

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел прием граждан по личным вопросам в Томске.

Член Комитета СФ по экономической политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Томской области Владимир Кравченко КравченкоВладимир Казимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Томской области в ходе работы в регионе провел прием граждан в Томске.

В адрес сенатора поступили вопросы, касающиеся вопросов медицинского обслуживания, расселения из аварийного и ветхого жилья, вывода на рынок новых строительных материалов, правовой поддержки граждан.

По словам Владимира Кравченко, все вопросы взяты на личный контроль.

Уже в ходе проведения приема сенатором подготовлены необходимые запросы в органы власти, правоохранительные структуры и государственные учреждения здравоохранения. Часть вопросов решена непосредственно во время приема. Так, в адрес сенатора поступило обращение с просьбой оказать содействие в приобретении новогодних подарков для детей из социально незащищенных категорий семей, проживающих в одном из муниципальных образований Томской области. Совместно с депутатом Законодательной Думы Томской области Дмитрием Никулиным этот вопрос был решен: в предновогоднюю неделю в район области будут отправлены сладкие подарки.

Кроме того, в рамках приема сенатор провел рабочую беседу с председателем Томского Регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Сергеем Кухальским.

Совет Федерации находится в постоянном диалоге с профессиональными, экспертными сообществами предпринимателей и вырабатывает действенные инструменты поддержки бизнес-сообщества

Как подчеркнул Владимир Кравченко, Совет Федерации находится в постоянном диалоге с профессиональными, экспертными сообществами предпринимателей и вырабатывает действенные инструменты поддержки бизнес-сообщества. При этом, по мнению сенатора, одним из главных вопросов, волнующих предпринимателей, является отмена ЕНВД.

Владимир Кравченко напомнил, что на прошедшем заседании Совета Федерации Председатель верхней палаты призвала сенаторов провести мониторинг ситуации с ЕНВД на региональном уровне.

«Мы с коллегами обязательно продолжим мониторить ситуацию: нельзя допустить, чтобы бизнес понес дополнительную налоговую нагрузку», — пояснил сенатор.

Владимир Кравченко также добавил, что в сложившихся условиях важно сохранить действующие предприятия, помочь запуститься стартующему бизнесу и, конечно же, сохранить рабочие места.

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