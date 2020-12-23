В. Кравченко в ходе работы в регионе встретился с коллективом Томского электромеханического завода

Source: Russia – Council of the Federation

История ТЭМЗа неразрывно связана с историей становления Томской области как одного из центра промышленности и инноваций, подчеркнул сенатор.

Член Комитета СФ по экономической политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Томской области Владимир Кравченко КравченкоВладимир Казимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Томской области во время работы в регионе посетил Томский электромеханический завод им В.В. Вахрушева (ТЭМЗ).

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Сенатор вручил коллективу предприятия Почетную грамоту Совета Федерации. Награда верхней палаты вручена ТЭМЗу за большой вклад в социально-экономическое развитие региона. В 2020 году предприятию исполнилось 100 лет со дня основания.

Как отметил Владимир Кравченко, история ТЭМЗа неразрывно связана с историей становления Томской области как одного из центра промышленности и инноваций, первоначально ТЭМЗ был создан на базе мастерских Технологического института-ныне одного из крупнейших инженерных вузов страны – Томского политехнического университета.

«Сейчас ТЭМЗ продолжает славные традиции, заложенные многими поколениями рабочих и инженеров. Завод выпускает оборудование для нефтегазового комплекса, горно-шахтное оборудование и промышленные вентиляторы», — рассказал представитель региона в Совете Федерации.

Владимир Кравченко добавил, что ТЭМЗ продолжает активное взаимодействие с научно-образовательным комплексом и, в частности, с Томским политехническим университетом.

«Предприятие реализует совместные проекты с вузом, из мастерских которого началась история становления завода. В 2019 году завершился совместный проект, в рамках которого создан участок, где собрано оборудование, в том числе — специально созданные импортозамещающие установки. Они предназначены для контроля деталей трубопроводной арматуры. Ранее же коллаборация вуза и ТЭМЗа помогла в создании автоматизированного мобильного дефектоскопа», — сообщил сенатор.

Владимир Кравченко также подчеркнул, что предприятие демонстрирует уверенное развитие благодаря поддержке команды губернатора Томской области Сергея Жвачкина и профессионализму коллектива завода, который возглавляет генеральный директор, депутат Законодательной Думы Томской области Иван Пушкарёв.

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