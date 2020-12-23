В. Лебедев. Изменения в законодательство об охоте привлекут инвестиции в отрасль и усилят защиту прав добросовестных охотпользователей

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировал внесение соответствующего законопроекта в Государственную Думу.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владимир Лебедев ЛебедевВладимир Альбертовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Нижегородской области прокомментировал законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Смотрите также

Проект федерального закона внесен в Государственную Думу сенаторами Российской Федерации Владимиром Лебедевым, Сергеем Ивановым, Алексеем Кондратенко, Вадимом Николаевым, Сергеем Митиным, Юрием Федоровым, Геннадием Емельяновым и депутатами Государственной Думы.

Владимир Лебедев подчеркнул, что предложенные документом новеллы, помимо повышения инвестиционной привлекательности сферы охотничьего хозяйства за счет определения правовых оснований для вторичного оборота охотугодий, положительным образом скажутся на состоянии конкуренции в этой области, что повысит доступность охоты для населения.

По словам сенатора, охотничье хозяйство Российской Федерации динамично развивается. В настоящее время заключено порядка 5200 охотхозяйственных соглашений, в рамках которых закреплено более 400 млн га охотничьих угодий. В связи с этим законодательство, регулирующее охоту и сохранение охотничьих ресурсов, требует постоянной донастройки. Законодательная работа в этой сфере активно ведется Правительством РФ, палатами Федерального Собрания. «Цель вносимых изменений – сделать отрасль высокодоходной, рентабельной, повысить доступность охоты для населения, обеспечив сохранение охотничьих ресурсов, сохранение их биологического разнообразия», — подчеркнул сенатор.

Парламентарий отметил, что основным документом, определяющим условия пользования животным миром в целях охоты, является охотхозяйственное соглашение. Оно заключается на длительный срок, от 20 до 49 лет, в связи с необходимостью привлечь инвестиции в отрасль. «Однако, в связи с объективными сложностями долгосрочного планирования этого вида экономической деятельности, на практике возникла необходимость урегулировать вопросы передачи прав и обязанностей по данным соглашениям», — уточнил сенатор.

«Также необходимо обеспечить гарантии прав и интересов добросовестных инвесторов в охотничье хозяйство, предоставив им право заключить охотхозяйственное оглашение на новый срок без проведения аукциона», — добавил он.

Владимир Лебедев пояснил, что проект закона устанавливает порядок и условия передачи права на добычу охотничьих ресурсов в закрепленных угодьях другому юридическому лицу. Такая передача осуществляется двумя способами: в порядке универсального правопреемства при реорганизации юридического лица (в отношении всей площади закрепленных охотничьих угодий) и путем заключения соглашения о передаче прав и обязанностей по охотхозяйственному соглашению. По соглашению права могут передаваться в отношении всей площади охотугодий или их части.

Сенатор отметил, что для передачи указанных прав необходимо получить согласие органа исполнительной власти субъекта Федерации. Такое согласие потребует соблюдения ряда условий, установленных законом. Например, передать права на часть территории охотничьего хозяйства будет возможно не ранее 7 лет со дня заключения охотхозяйственного соглашения.

Кроме того, уточнил Владимир Лебедев, в получении согласия на передачу прав будет отказано, если лицо не зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц или в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей. «Очень важно, что перечень оснований для отказа, прописанный в законопроекте, является исчерпывающим, а сам отказ может быть оспорен в суде», — уточнил законодатель.

Сенатор подчеркнул, что право на заключение охотхозяйственного соглашения на новый срок без проведения аукциона будут иметь охотпользователи, надлежащим образом исполнившие такое соглашение. Речь идет о выполнении требования по обеспечения численности охотничьих ресурсов в границах охотугодья. Одновременно проектируется, что нарушение требований по обеспечению минимальной численности охотничьих ресурсов в границах угодья будет прямым основанием для расторжения соответствующего соглашения в судебном порядке.

MIL OSI