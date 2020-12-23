В СФ подготовлен законопроект, расширяющий перечень юрлиц, которым могут быть переданы безвозмездно объекты культурного наследия

Source: Russia – Council of the Federation

Авторы законопроекта — Л. Гумерова и А. Кутепов.

Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан и председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга подготовили законопроект об изменениях в статью 521 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

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Документ направлен для получения отзыва в Правительство РФ.

Как пояснил Андрей Кутепов, законопроект ставит своей целью расширение перечня юридических лиц, которым объекты культурного наследия, включенные в реестр и находящиеся в государственной собственности, могут быть переданы в безвозмездное пользование.

Предлагается установить право регионов самостоятельно определять порядок законами субъектов РФ о предоставлении на безвозмездной основе объектов культурного наследия, находящихся в их собственности, частным учреждениям, осуществляющим свою деятельность в сферах образования и культуры.

Сенатор отметил, что действующая редакция статьи 521 закона об объектах культурного наследия устанавливает закрытый перечень юридических лиц, которым объекты культурного наследия, включенные в реестр и находящиеся в государственной собственности, могут быть переданы в безвозмездное пользование. Это общественные объединения и ассоциации, фонды, созданные указами и распоряжениями Президента РФ, детские общественные объединения, общественные организации инвалидов; благотворительные, религиозные организации, общероссийские творческие союзы, государственные и муниципальные учреждения, научные организации, являющиеся учреждениями, центры исторического наследия президентов РФ, прекративших исполнение своих полномочий, федеральные и региональные органы государственной власти, органы местного самоуправления.

По словам Андрея Кутепова, вне законодательного регулирования в части использования государственной собственности остались частные учреждения, осуществляющие образовательную и культурную деятельность в зданиях, являющихся объектами культурного наследия.

«По заключению Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга это будет иметь положительный результат, поскольку, как показывает практика, длительное невовлечение объектов культурного наследия в хозяйственный оборот, становится следствием их дальнейшего разрушения, утраты предметов охраны или незаконного использования», — сказал сенатор.

По информации Министерства просвещения РФ одних только частных образовательных организаций, располагающихся в объектах культурного наследия в субъектах РФ, насчитывается 178.

По данным Министерства культуры РФ частных образовательных учреждений культуры, располагающихся в объектах культурного наследия, насчитывается 49 – федерального значения, 87 – регионального значения и 17 – местного (муниципального) значения.

С введением предлагаемых законопроектом изменений становится возможным предотвратить разрушения объектов культурного наследия и его утрату, запустить механизм, при котором высвободившиеся средства от арендной платы за использование объекта культурного наследия будут направляться арендатором на его содержание. Повысится инвестиционная привлекательность субъектов РФ, а также будет обеспечена финансово-экономическая устойчивость и платежеспособность расположенных на объектах культурного наследия организаций и учреждений в сфере образования и культуры, сказал Андрей Кутепов.

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