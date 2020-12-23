В СФ состоялся научно-практический семинар, посвященный региональному аспекту реализации Основ государственной культурной политики

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие провела Лилия Гумерова.

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан провела научно-практический семинар на тему «Основы государственной культурной политики: первые итоги реализации (региональный аспект)».

Мероприятие, состоявшееся в режиме видео-конференц-связи, было организовано совместно с секцией «Государственная культурная политика» в составе Научно-экспертного совета при Председателе Совета Федерации.

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Открывая семинар, Лилия Гумерова напомнила, что в заключительной главе Основ государственной культурной политики, утвержденных Указом Президента Российской Федерации 24 декабря 2014 г., записано: «Достижение целей и задач государственной культурной политики потребует не менее 15–20 лет, в течение которых сформируется новое поколение. Первые ощутимые результаты реализации государственной культурной политики могут быть получены в течение ближайших пяти лет».

Сенатор сообщила, что, опираясь на данное положение Указа, профильный Комитет СФ во взаимодействии с Фондом «Институт экономики и социальной политики» поставил своей целью посмотреть, какие решения были приняты за этот период, и какие проблемы возникли у субъектов РФ при реализации государственной культурной политики.

«Для достижения этой цели в органы государственной власти субъектов РФ Комитетом был направлен запрос с перечнем вопросов и предоставлении необходимой информации. В результате все 85 регионов предоставили соответствующие данные», — сказала Лилия Гумерова.

Эта информация обобщена, проанализирована, и совместно с Фондом и Аналитическим управлением Аппарата СФ подготовлен доклад «Культурная политика — 2020. Взгляд субъектов Российской Федерации на основные проблемы и их решения», отметила парламентарий.

Многонациональная культура народов России является фундаментом безопасности страны

Сенатор поблагодарила члена Научно-экспертного Совета при Председателе Совета Федерации, заместителя директора Фонда «Институт экономики и социальной политики» Сергея Сидоренко за проделанную работу по подготовке доклада.

«Многонациональная культура народов России является фундаментом безопасности страны. При реализации задач в сфере культуры важна консолидация усилий всех уровней власти, государства и общества, корректировка законодательства, готовность реагировать на вызовы времени», — подчеркнула Лилия Гумерова.

Заместитель Министра культуры РФ Ольга Ярилова в своем выступлении рассказала о ходе реализации принятой в 2016 г. Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 г. «Позади первый этап реализации. За это время успешно осуществлен целый ряд мероприятий, среди которых — Год российского кино, Год театра, проведена работа по ремонту домов культуры и оснащению их современным оборудованием. Инициированы крупные культурные акции, такие как Ночь искусств, Ночь музеев, Библионочь, состоялись спектакли и филармонические концерты в разных регионах», — отметила Ольга Ярилова. При этом финансирование отрасли с 2014 по 2019 гг. увеличилось на 49 проц.

Научно-практический семинар на тему «Основы государственной культурной политики: первые итоги реализации (региональный аспект)»

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Научно-практический семинар на тему «Основы государственной культурной политики: первые итоги реализации (региональный аспект)»

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Лилия Гумерова

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Научно-практический семинар на тему «Основы государственной культурной политики: первые итоги реализации (региональный аспект)»

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Наталия Косихина

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Научно-практический семинар на тему «Основы государственной культурной политики: первые итоги реализации (региональный аспект)»

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Научно-практический семинар на тему «Основы государственной культурной политики: первые итоги реализации (региональный аспект)»

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Научно-практический семинар на тему «Основы государственной культурной политики: первые итоги реализации (региональный аспект)»

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Лилия Гумерова

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Наталия Косихина

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«Впервые культура вошла в число национальных приоритетов, есть нацпроект «Культура», вырос консолидированный бюджет на культуру. Если бы не пандемия, итоги были бы значительнее. Надеюсь, что ситуация позволит продолжить работу и приумножить наши результаты», — отметила она.

Заместитель Министра просвещения РФ Денис Грибов в ходе мероприятия напомнил, что Президентом Российской Федерации в этом году внесены поправки в закон об образовании, которые направлены на усиление воспитательной работы в системе образования. «Этими поправками предусматривается разработка и утверждение в каждой образовательной организации рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной работы», — сказал он.

«По сути, мы вместе с научным сообществом разрабатываем тот исчерпывающий перечень ценностных ориентиров, которые должен иметь ребенок, входя во взрослую жизнь», — отметил Денис Грибов.

В семинаре приняли участие заместители председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Наталия Косихина КосихинаНаталия Владимировнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ярославской области и Виктор Смирнов, СмирновВиктор Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ивановской области член Комитета СФ Ольга Хохлова, ХохловаОльга Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области директор Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева, член Научно-экспертного совета при Председателе СФ Владимир Аристархов, руководители исполнительных органов власти по вопросам культуры Калининградской, Ленинградской, Ярославской, Самарской областей, эксперты.

Подводя итоги обсуждения, Лилия Гумерова отметила, что при доработке итогового документа будут обобщены и проанализированы все прозвучавшие предложения. «Внимательно отнесемся и учтем каждое предложение, включая те, которые к нам поступят дополнительно из регионов, особенно в части законодательной работы», — заключила сенатор.

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