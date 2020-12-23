«Газпром» продолжает развивать проекты по сжижению природного газа

Source: Gazprom in Russian

Релиз

23 декабря 2020, 09:30

Совет директоров ПАО «Газпром» рассмотрел ход реализации проектов в области производства и поставок сжиженного природного газа (СПГ).

Отмечено, что пандемия новой коронавирусной инфекции негативно отразилась на долгосрочных перспективах развития мировой отрасли СПГ, прогноз ввода новых мощностей по его производству в мире снижен. Вместе с тем, ожидается, что спрос на СПГ продолжит расти. Россия обладает достаточным ресурсным потенциалом для наращивания производства СПГ. Для «Газпрома» это важное направление диверсификации производственной деятельности.

В настоящее время компания реализует ряд проектов по производству сжиженного природного газа. Один из них — интегрированный комплекс по переработке и сжижению природного газа в районе п. Усть-Луга (Ленинградская область). Он, в частности, станет крупнейшим по производству СПГ в Северо-Западной Европе — 13 млн тонн в год.

Ужесточение требований международного экологического законодательства в области судоходства приводит к тому, что все больший объем СПГ будет использоваться в качестве топлива для морского транспорта. На этот сектор рынка, в том числе, ориентирован Комплекс по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе КС «Портовая» (Ленинградская область) — здесь «Газпром» будет производить 1,5 млн тонн СПГ в год. Кроме того, компания прорабатывает варианты реализации среднетоннажного СПГ-проекта в районе Владивостока (Приморский край).

«Газпром» совместно с отечественными машиностроительными предприятиями принимает активное участие в проектах по расширению использования СПГ на железнодорожном, речном и автомобильном транспорте. Так, речь идет о маневровых и магистральных локомотивах, речном пассажирском теплоходе (построен в Татарстане в 2020 году). Специальные тягачи «КАМАЗ» на СПГ будут перевозить изотермические контейнеры с жидким гелием с Амурского газоперерабатывающего завода в порты Приморского края.

Помимо этого, развитие отрасли малотоннажного СПГ рассматривается как важное направление обеспечения газоснабжения и газификации российских потребителей, отдаленных от магистральных газопроводов. Например, с 2015 года малотоннажный комплекс СПГ в Пермском крае обеспечивает газом более 2 тысяч домовладений и 10 котельных. В 2021–2025 годах планируется реализация еще двух инвестиционных проектов с применением технологий сжижения природного газа — в Томской и Сахалинской областях.

Правлению поручено продолжить работу по реализации проектов в сфере производства и поставок СПГ.

Управление информации ПАО «Газпром»

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