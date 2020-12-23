Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании регионального парламента.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области в ходе работы в регионе принял участие в заседании областной Думы.

Олег Алексеев в ходе работы в регионе принял участие в заседании областной Думы

Сенатор отметил, что на внеочередном заседании регионального парламента обсудили изменения в областной бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. «Деньги направят, в том числе, на оплату отпусков и выплат компенсаций медицинским работникам, которые оказывают помощь больным коронавирусом, на приобретение лекарств для лечения пациентов с COVID-19. Сельхозпроизводители, пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций природного характера, получат компенсацию», – пояснил сенатор. По его словам, общий объем доходов и расходов региона на 2020 год увеличен на 424,8 млн руб.

На внеочередном заседании регионального парламента обсудили изменения в областной бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Олег Алексеев прокомментировал работу Саратовской областной Думы в уходящем году. «Непростая эпидемиологическая и экономическая ситуация сказалась на многих сферах нашей жизни. Саратовская областная Дума в этот напряженный период работала достаточно конструктивно. Депутаты оперативно вносили изменения в основной финансовый закон, работа над ним продолжалась в течение всего года. Принимали законы, направленные на снижение последствий экономической нестабильности из‑за распространения коронавирусной инфекции, одними из первых в стране определили меры поддержки предпринимателей».

Сенатор также добавил, что продуктивная работа шла при подготовке и принятии законов, реализующих поручения Президента России.

«Как всегда, особое внимание уделяется семьям с детьми, малообеспеченным гражданам, оплате труда работников бюджетной сферы. С 1 января будет повышена зарплата работников скорой помощи. В срок принят областной бюджет на 2021-й год, бюджет социально ориентированный, работа с ним продолжится в следующем году», – сказал парламентарий.

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