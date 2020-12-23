Общество «Спартак» подвело итоги грантового проекта по обучению детей плаванию в целях реализации Межведомственной программы «Плавание для всех»

Source: Russia Ministry of Sport

Российское физкультурно-спортивное общество «Спартак» при финансовой поддержке Министерства спорта Российской Федерации успешно завершило реализацию грантового проекта, направленного на системную организацию начального обучения детей плаванию и навыкам активного и здорового образа жизни.

Цель проекта – массовое вовлечение детей в обучение базовым навыкам плавания, популяризация физической культуры среди школьников и профилактика несчастных случаев на воде.

Уникальность проекта ещё и в том, что в процессе его реализации прошла апробацию модель управления региональными межведомственными программами «Плавание для всех», которые с 2021 года предстоит внедрять каждому субъекту Российской Федерации во исполнение Поручения Президента Российской Федерации № Пр-759 от 30.04.2019. В соответствии с экспериментальной моделью, к участию в проекте в качестве операторов внедрения привлечены социально ориентированные общественные организации и имеющие государственную аккредитацию региональные федерации плавания.

Всего в результате проекта начальный 12-часовой курс обучения плаванию прошли 5286 школьников из 46 субъектов Российской Федерации. С детьми работали около 400 профессиональных тренеров и инструкторов по плаванию в 90 водноспортивных комплексах, расположенных почти в 70 муниципальных образованиях страны.

Ребята охотно учились, преодолевали свои страхи перед водной стихией и освоили жизненно необходимый навык. Хотя многие из них не связывают свою дальнейшую жизнь со спортивной карьерой, но умение плавать, полученное в ходе проекта, останется с ними навсегда. Более половины участвующих в проекте детей заявили о желании продолжать занятия плаванием.

Проект был реализован в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Пресс-служба Минспорта России

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