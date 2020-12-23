О. Цепкин принял участие в открытии движения по реконструированному участку автотрассы М-5 в Челябинской области

Source: Russia – Council of the Federation

Теперь это современная и безопасная трасса, которая в перспективе справится даже с более высокой интенсивностью движения, отметил сенатор.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области Олег Цепкин ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области в рамках работы в регионе принял участие в открытии движения по участку реконструкции автотрассы М-5 «Урал».

В торжественном мероприятии участвовали министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев, начальник Управления федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» Сергей Бойко.

Как отметил Олег Цепкин, двухполосный отрезок автотрассы в районе Чебаркуля уже не справлялся с интенсивностью движения. «Дорожники проделали большой объем работ. Они расширили проезжую часть до четырех полос, из‑за чего пропускная способность значительно увеличилась».

Теперь это современная и безопасная трасса, которая в перспективе справится даже с более высокой интенсивностью движения

Кроме того, добавил сенатор, на пересечении с региональной дорогой в районе села Пугачёвского возведена двухуровневая развязка, построены линии освещения, оборудованы площадки для отдыха водителей и автобусные остановки, установлен надземный переход через трассу.

Олег Цепкин принял участие в открытии движения по реконструированному участку автотрассы М-5 в Челябинской области

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Олег Цепкин принял участие в открытии движения по реконструированному участку автотрассы М-5 в Челябинской области

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Олег Цепкин принял участие в открытии движения по реконструированному участку автотрассы М-5 в Челябинской области

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Олег Цепкин рассказал, что верхний слой автодороги уложен из цементобетона. Срок службы у такого покрытия больше, чем у обычного асфальта. «Теперь это современная и безопасная трасса, которая в перспективе справится даже с более высокой интенсивностью движения», — отметил парламентарий.

По словам сенатора, планируется, что к 2022 г. дорога между Челябинском и Екатеринбургом станет четырехполосной на всем протяжении, а до 2024 г. запланировано расширение до четырех полос еще 61 километра трассы М-5 на участке Уфа — Челябинск.

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