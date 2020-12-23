Председатель СФ приняла участие в заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам

Source: Russia – Council of the Federation

Президент России Владимир Путин провел совместное заседание на тему реализации Указа «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга приняла участие в совместном заседании Государственного Совета и Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Основная тема – реализация Указа Президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

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В ходе заседания Президент России Владимир Путин подчеркнул, что для нашей страны качественное, непрерывное движение вперёд имеет абсолютно стратегическое, принципиальное, жизненно важное значение. «Учитывая всю совокупность демографических, геополитических, экономических и технологических факторов, мы не можем себе позволить остановиться, паузы в развитии, как бы ни складывалась текущая обстановка, не можем себе позволить ни на минуту».

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие в совместном заседании Государственного Совета и Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам

Такая системная работа, добавил глава государства, требует общих, скоординированных усилий всех уровней власти и всех регионов Российской Федерации. По его словам, чтобы обеспечить большую включённость субъектов РФ, муниципалитетов в формирование общенациональных решений Госсовет и получил новый конституционный статус.

«Важны сущностные изменения – в том, чтобы обеспечить новое качество и эффективность работы органов власти на всех уровнях – федеральном, региональном и муниципальном – в конечном итоге для улучшения жизни людей, для достижения национальных целей развития».

В совместном заседании также участвовал председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко. МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области

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