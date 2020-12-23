Программы развития газоснабжения и газификации на 2021–2025 годы подписаны с 67 субъектами РФ

Source: Gazprom in Russian

Релиз

23 декабря 2020, 09:40

Совет директоров ПАО «Газпром» принял к сведению информацию о реализации компанией программ развития газоснабжения и газификации субъектов РФ, их синхронизации с региональными программами газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, а также газоснабжения и газификации Красноярского края.

Отмечено, что создание газоснабжающей инфраструктуры для газификации российских регионов относится к стратегическим направлениям деятельности «Газпрома». Компания ведет эту работу совместно с администрациями субъектов РФ на основе Генеральных схем газоснабжения и газификации и пятилетних программ развития газоснабжения и газификации.

В настоящее время завершается реализация программ развития газоснабжения и газификации регионов Российской Федерации на 2016–2020 годы. По предварительным данным, за этот период «Газпром» построит 9,83 тыс. км газопроводов, обеспечит условия для подачи газа в 1358 населенных пунктов.

В результате к 1 января 2021 года уровень газификации России увеличится с 66,2% (на начало 2016 года) до 71,4%.

Программы развития газоснабжения и газификации на новый пятилетний период — 2021–2025 годы — подписаны с 67 субъектами Российской Федерации. Документы предполагают значительное увеличение объемов строительства. В частности, в зоне ответственности «Газпрома» — сооружение 24,4 тыс. км газопроводов (рост в 2,5 раза), создание условий для газификации 3632 населенных пунктов (рост в 2,7 раза к предыдущей пятилетке). Будет расширен объем работ по реконструкции и техническому перевооружению газораспределительных станций — это откроет возможности для увеличения подачи газа действующим потребителям и подключения новых. Кроме того, планируется использование автономной газификации с помощью сжиженного природного газа.

Большое значение имеет своевременное обеспечение со стороны региональных властей готовности потребителей к приему газа. Для этого ежегодно подписываются планы-графики синхронизации работ.

При условии строгого выполнения программ развития газоснабжения и газификации регионов Российской Федерации на период 2021–2025 годов уровень газификации страны вырастет до 74,7%. В 35 регионах будет полностью завершена технически возможная сетевая газификация.

На заседании также были рассмотрены вопросы газоснабжения и газификации Красноярского края. В настоящее время по заказу «Газпрома» выполняется научно-исследовательская работа по корректировке Генеральной схемы газоснабжения и газификации региона. В том числе предполагается разработка топливно-энергетического баланса края с учетом межтопливной конкуренции, а также формирование сценариев потребления газа в разных ценовых условиях.

Правлению поручено продолжить работу по реализации программ развития газоснабжения и газификации регионов Российской Федерации на период 2021–2025 годов.

Управление информации ПАО «Газпром»

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