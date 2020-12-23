Совместное заседание Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам

Source: President of Russia – Kremlin

Основная тема – реализация Указа Президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

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В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день! Рад вас всех видеть в добром здравии. Приветствую вас.

Сегодня мы проводим совместное заседание Государственного Совета и Совета по стратегическому развитию. И прежде всего обсудим наши задачи на будущее, поэтому мы и совместили эту работу.

Мы все понимаем, что текущий год был непростым и для России, и для всего мира. Эпидемия коронавируса стала вызовом для национальных экономик, для социальной сферы практически всех государств, серьёзным испытанием для людей.

Мы с вами уделяли и уделяем этим вопросам первостепенное, ключевое внимание, здесь сосредотачиваем, мобилизуем усилия и ресурсы. Именно здесь, потому что это чрезвычайно важно и актуально сегодня. Это особый вызов, как я сказал. Но всё это не отменяет повестки развития. Тоже мы с вами об этом неоднократно уже говорили. Для нашей страны качественное, непрерывное движение вперёд имеет абсолютно стратегическое, принципиальное, жизненно важное значение. Учитывая при этом всю совокупность демографических, геополитических, экономических и технологических факторов, мы не можем себе позволить остановиться, в разных форматах мы постоянно об этом говорим, паузы в развитии, как бы ни складывалась текущая обстановка, не можем себе позволить ни на минуту.

Такая системная работа требует общих, скоординированных усилий всех уровней власти и, добавлю, всех регионов Российской Федерации, безусловно, и этого уровня власти тоже. Именно для того, чтобы обеспечить большую включённость субъектов Федерации, муниципалитетов в формирование общенациональных решений, Госсовет и получил новый конституционный статус. Были расширены его полномочия и состав. В него, как вы уже знаете, вошли представители муниципалитетов, а также общественных объединений, бизнеса и профсоюзов.

Для выработки общей позиции, для использования лучших практик по развитию экономики и социальной сферы в составе Госсовета созданы профильные комиссии, недавно только подписал соответствующие документы. Их возглавят руководители субъектов Федерации. Комиссии будут действовать на постоянной основе, при этом к их работе будут подключаться и главы муниципалитетов, я только что об этом сказал. Таким образом, теперь руководители местных органов власти смогут напрямую ставить перед Госсоветом вопросы, которые наиболее остро чувствуются на местах.

Однако дело, конечно, не только в этих организационных новациях, хотя они тоже важны, а важны, конечно, сущностные изменения – в том, чтобы обеспечить новое качество и эффективность работы органов власти на всех уровнях: федеральном, региональном и муниципальном – в конечном итоге для улучшения жизни людей, для достижения национальных целей развития.

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Напомню, что в июле мы их уточнили и конкретизировали, расширили и так называемый горизонт планирования до 2030 года. При этом обеспечена полная преемственность задач и результатов прошлых лет, сделаны необходимые выводы, в том числе усилено внимание к таким направлениям, как опережающее развитие инфраструктуры, экологическое благополучие, цифровая трансформация всех сфер нашей жизни.

Хотел бы вновь вернуться к тому, о чём говорил в начале вступительного слова. Да, объективно из-за сложной обстановки некоторые планы, которые мы намечали раньше реализовать в текущем году, были сдвинуты, что называется, «вправо» по графику. Но задачу добиться прорывных, качественных изменений во всех ключевых сферах нашей жизни никто не отменял. Предельная фокусировка на повестке дня, интенсивная работа, постоянное движение вперёд – вот над чем мы все должны работать и чем мы должны руководствоваться, вот на чём должны сделать акцент в предстоящее время. Обращаю на это внимание всех коллег и на федеральном уровне, и в регионах, и в муниципалитетах, на местах.

Разумеется, жду от Правительства постановки именно амбициозных задач на предстоящие годы, но хочу сразу оговориться: не только постановки таких задач, само по себе не так сложно сформулировать эти задачи, но прежде всего все мы, весь народ Российской Федерации ждёт масштабных достижений от этой работы, ощутимых результатов, реальных позитивных изменений в жизни наших граждан.

Мы с вами постоянно об этом говорим, постоянно акцентируем на этом наше внимание, а сегодня давайте пройдёмся по этой повестке более основательно, все вместе, посмотрим, что сделано, что-то не сделано, объективных здесь много причин. Я понимаю, уже только что об этом сказал. Но есть наверняка и причины субъективного характера, давайте прямо об этом говорить, не надо стесняться. Такой объективный, абсолютно открытый анализ позволит нам легче двигаться вперёд.

Слово Михаилу Владимировичу Мишустину. Пожалуйста.

М.Мишустин: Уважаемый Владимир Владимирович!

Я хотел вначале доложить о ситуации с выплатами. Фактически после объявления Вами о единовременных выплатах семьям с детьми до восьми лет на портале государственных услуг была открыта электронная форма для заявлений. В первые три часа на сайт обратились свыше полутора миллионов человек, чтобы получить информацию. За это же время было подано более 150 тысяч заявок. Это рекорд по количеству оформленных заявлений через сайт госуслуг. Для сравнения, по самой массовой выплате на детей в возрасте от 3 до 16 лет за первые три часа на портале было оформлено в полтора раза меньше заявлений.

В.Путин: Михаил Владимирович, это понятно почему. Потому что люди хотят получить эти деньги перед Новым годом, как мы с Вами и планировали, чтобы на столе, детям какие-то подарки приобрести и так далее. До Нового года люди хотят это сделать, поэтому и полтора миллиона за три часа заявок, конечно.

Спасибо большое. Продолжайте.

М.Мишустин: Именно так.

Естественно, что никаких не было соответствующих проблем, технологически все было четко отработано. На сегодняшнее утро подано почти полмиллиона заявлений, Владимир Владимирович, на детей, которые родились после 1 июля, если родители ранее не получали выплаты. 350 тысяч заявлений поступило на корректировку номера банковского счета. Тем же семьям, которые в этом году уже получали президентские выплаты, деньги начислялись автоматически без заявления. Всего уже выплачено почти 67 миллиардов рублей. Эти средства получили семьи, в которых воспитывается свыше 13 миллионов детей, в их числе более 400 тысяч ребят, на которых были поданы новые заявления.

Но хочу, единственное, особое обратить внимание, что родители-опекуны, которые не успели еще подать заявление, могут это сделать до 1 апреля. Все средства на президентские выплаты предусмотрены в федеральном бюджете и будут доведены до каждой семьи, в которой есть дети до 8 лет. Хочу отметить, что эта сумма не облагается налогом на доходы физических лиц.

Уважаемый Владимир Владимирович!

Уважаемые коллеги!

Создание эффективной системы поддержки семей с детьми – это один из приоритетов работы Правительства. Такую задачу мы решаем в рамках реализации национальных целей развития, они были определены в июле этого года, Вы об этом сейчас сказали, Владимир Владимирович. И в соответствии с Вашим, Владимир Владимирович, поручением подготовлен Единый план, который направлен на достижение национальных целей. Впервые разработан такой объемный стратегический документ, который свяжет в единое целое июльский указ, национальные проекты и государственные программы.

По сути, он отвечает на три ключевых вопроса: когда, где и какие шаги Правительство предлагает сделать, чтобы эти цели были достигнуты. При подготовке Единого плана была проведена большая работа, в Центре национальных проектов были сформированы 25 межведомственных рабочих групп, в них вошли сотни человек почти из всех министерств и ведомств. Они тщательно рассматривали все детали, осуществляли декомпозицию национальных целей развития. Связующим звеном в этой работе стали руководители цифровой трансформации органов власти как на федеральном, так и на региональном уровнях. В результате План поддержали и согласовали все участники процесса. Затем он прошел самое широкое обсуждение, в котором приняли участие представители Федерального Собрания, Общественной палаты, Общероссийского народного фронта, Делового экспертного сообщества, а также рабочей группы Госсовета.

Мы очень благодарны всем за эту работу. Были внимательно проработаны способы достижения целей и зафиксированы в Плане. Причем каждый процесс описан не только с точки зрения его содержания, но и того, в каком операционном документе, государственной программе, национальном проекте, «дорожной карте» этот комплекс мероприятий будет развернут как конкретный план действий с датами, ответственными исполнителями, контрольными точками и финансовым обеспечением в соответствии с бюджетным планированием.

В результате получился подробный план, описывающий логику достижений каждой национальной цели. Он станет основным навигатором по запланированным мероприятиям. При этом для всех министерств и ведомств, региональных администраций, институтов развития План определяет сферы ответственности, ставит конкретные задачи, где каждый шаг и каждое мероприятие способствуют достижению общего результата – прежде всего повышению уровня жизни людей, формированию комфортной среды для развития.

Единый план содержит декомпозицию целевых показателей по месяцам и по каждому субъекту Российской Федерации, чтобы люди знали и понимали, когда и какие результаты они увидят не только в масштабах всей страны, но и в конкретной области или крае. На реализацию Плана выделяются серьезные ресурсы: в следующие три года более 39 триллионов рублей или около 13 триллионов рублей в год. Для сравнения: ежегодная стоимость всех нацпроектов всего порядка около 2 триллионов рублей. Таким образом, бюджетные расходы теперь жестко связаны с достижением национальных целей развития.

Крайне важно, что большая часть этих средств будет выделена на два направления: на социальные программы (это сохранение населения, здоровье, благополучие людей) и на развитие экономики. То есть, по сути, на поддержку наших граждан через обеспечение их занятости и доходов.

По предложению рабочих групп Государственного совета был разработан отдельный раздел, который направлен на поддержку субъектов Российской Федерации. В нем предусмотрены существенные ресурсы на региональное развитие.

Правительство уже скорректировало национальные проекты в соответствии с обновленными целями и задачами. По каждому были выделены общественно значимые результаты, непосредственно влияющие на улучшение качества жизни граждан и условия ведения предпринимательской деятельности, а также описаны показатели их достижения. Их реализация не прерывалась и в этом году. Например, в рамках национального проекта «Демография» почти 65 тысяч семей смогли улучшить свои жилищные условия с помощью льготной ипотеки, и около 30 тысяч дополнительных мест для детей до трех лет было создано в дошкольных организациях. Сейчас идет работа по более точной настройке госпрограмм. Каждое их мероприятие должно быть увязано с реализацией Единого плана. И уже в марте мы планируем завершить этот процесс.

Единой технологической платформой по координации выполнения Плана станет информационная система управления. Мы получим новый эффективный инструмент контроля, чтобы использовать конкретные цифровые показатели, а не субъективные оценки, следить за развитием событий практически в режиме онлайн, и на любом этапе сможем вовремя вмешаться, чтобы исключить отклонения от Плана. Для повышения эффективности контроля к этой системе будет организован доступ представителей всех уровней власти. Это позволит повысить результативность принимаемых мер реагирования, избавит от дублирования решений на различных уровнях.

При подготовке Плана мы исходили из того, что это должен быть гибкий и рабочий механизм, поэтому предлагаем предусмотреть возможность ежегодного уточнения Единого плана. Сейчас его операционный период определен 2024 годом, то есть плюс один год трехлетнему бюджету. Необходимо в дальнейшем выстроить работу так, чтобы оперативно и точно реагировать на различные вызовы, риски, разумеется, обеспечив необходимую прочность конструкции Плана и ответственность Правительства по достижению национальных целей.

Сегодня мои заместители – профильные вице-премьеры – подробнее расскажут о тех мероприятиях, которые мы включили в единый план.

Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!

Считаю, что итогом нашей общей командной работы может стать одобрение Единого плана и обновленных национальных проектов на сегодняшнем заседании Совета, чтобы мы могли приступить к их реализации максимально оперативно, буквально с 1 января следующего года.

Спасибо за внимание.

Продолжение следует.

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