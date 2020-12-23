Спрос на природный газ в долгосрочной перспективе будет расти

Source: Gazprom in Russian

Релиз

23 декабря 2020, 09:50

Совет директоров ПАО «Газпром» принял к сведению информацию о влиянии событий 2020 года на долгосрочный прогноз развития мирового энергетического рынка.

Наиболее значимым событием, в том числе на энергетическом рынке, стала пандемия новой коронавирусной инфекции. Вместе с тем, влияние пандемии на мировой газовый рынок было достаточно ограниченным. По предварительным оценкам «Газпрома», в 2020 году снижение мирового спроса на газ составило около 2%, в то время как потребление других ископаемых видов топлива сократится более существенно.

В долгосрочной перспективе спрос на природный газ будет расти. Ожидается, что к 2040 году потребление газа в мире возрастет на 1,3 трлн куб. м и составит более 5,3 трлн куб. м.

Ключевыми тенденциями газового рынка остаются снижение объемов добычи газа в Европе и рост его потребления в Китае.

Добыча газа в европейских странах в 2020 году составила около 220 млрд куб. м, что почти на 7% ниже значения прошлого года. Данная тенденция сохранится и в долгосрочной перспективе.

В Китае, несмотря на ограничительные меры, связанные с пандемией, спрос на газ продолжил расти. По предварительным оценкам, в 2020 году объем потребления газа в стране составил около 325 млрд куб. м, что на 6% выше показателя 2019 года. В долгосрочной перспективе потребление газа в КНР продолжит расти высокими темпами.

Все большее значение на энергетическом рынке приобретают вопросы экологии. На этом фоне крупнейшие нефтегазовые компании продолжают трансформацию своих стратегий, развивая направления бизнеса, связанные с природным газом.

«Газпром» проводит системную работу по укреплению своих позиций: наращивает ресурсную базу, создает новую инфраструктуру для обеспечения стабильности поставок, диверсифицирует экспортные маршруты и расширяет продуктовый портфель.

Было отмечено, что события 2020 года, изменившие текущую конъюнктуру мирового газового рынка, не окажут существенного влияния на долгосрочные прогнозы. Главная причина — уникальные свойства природного газа как энергоносителя, позволяющие одновременно обеспечить энергетическую безопасность и устойчивое развитие в глобальном масштабе.

Совет директоров также рассмотрел вопрос «О стратегических целевых показателях ПАО „Газпром“ (Группа Газпром)».

Управление информации ПАО «Газпром»

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