Ю. Федоров: Продукция компаний МСП должна быть полноценно представлена на полках розничных сетей

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел «круглый стол» по вопросам доступа малого бизнеса в регионах к федеральным торговым сетям.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Федоров ФедоровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Удмуртской Республики провел «круглый стол», посвященный вопросам функционирования торговых розничных сетей с точки зрения взаимодействия с поставщиками — представителями малого бизнеса, а также факторов, влияющих на ценообразование.

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В мероприятии приняли участие члены Комитета СФ по экономической политике Александр Пронюшкин ПронюшкинАлександр Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Владимирской области и Ирек Ялалов, ЯлаловИрек Ишмухаметовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Башкортостан представители Министерства промышленности и торговли, Министерства экономического развития, Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной антимонопольной службы, союзов товаропроизводителей и поставщиков, эксперты.

Доля крупных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли растет.

«Доля крупных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли растет. Региональные торговые сети при этом свое присутствие уменьшают. Проблема доступа малого бизнеса на полки крупных федеральных сетей стоит очень остро, особенно в регионах», — отметил Юрий Федоров.

По словам сенатора, на сегодняшний день продукции малого бизнеса попасть в крупные торговые сети практически невозможно. «Большую проблему представляют собой и взаимодействие фермеров с торговыми сетями».

У торговых сетей нет обязательств размещать продукцию местных производителей в определенном объеме, что влияет, в том числе, и на экономику региона, и на рост цен, включая продукты питания, подчеркнул парламентарий. Эта сфера, по его мнению, требует законодательного регулирования, конкретных мер поддержки МСП, особенно в нынешних непростых экономических условиях.

По словам директора департамента развития внутренней торговли Министерства промышленности и торговли РФ Никиты Кузнецова, проблемы, связанные с пандемией, в первую очередь ударили по мелким торговым точкам, малому и среднему бизнесу. Одним из вариантов решения проблемы, по его мнению, является развитие малых форматов торговли – рынков, ярмарок, сезонных и мобильных форматов, несетевой розницы. «Большую роль при этом могут сыграть региональные и муниципальные власти. В ряде регионов мы видим, что уже принимаются правила и нормативы, способствующие росту этого сегмента».

«Круглый стол» на тему «Торговые розничные сети: вопросы взаимодействия и ценообразования»

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«Круглый стол» на тему «Торговые розничные сети: вопросы взаимодействия и ценообразования»

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Кроме того, отметил Никита Кузнецов, требуется упразднить излишние меры регулирования рынков. «Такой проект федерального закона уже подготовлен профильным министерством. Дерегулирование данной сферы будет позитивно влиять на развитие сельскохозяйственного производства, ремесленничества, художественных промыслов, малых и средних предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности».

Еще одним направлением, считает Никита Кузнецов, является постепенная децентрализация управления закупок в крупных торговых сетях. Он рассказал о соответствующем зарубежном опыте, который может быть использован в этой сфере.

В ходе дискуссии директор Департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии Министерства экономического развития РФ Петр Бобылев остановился на вопросах ценообразования в розничных сетях. Директор Департамента регулирования рынков АПК Министерства сельского хозяйства РФ Максим Титов рассказал о работе министерства по выводу фермерской продукции на прилавки торговых сетей, содействию развития их собственных точек продаж. Начальник Управления контроля социальной сферы, торговли и непроизводственных услуг ФАС России Надежда Шаравская призвала более эффективно вести диалог с торговыми сетями.

Представители производителей и поставщиков акцентировали тенденцию закрытия большого числа торговых точек в регионах из‑за последствий распространения коронавируса. Также были подняты проблемы, связанные с усилением административного воздействия, необходимости более серьезных мер поддержки со стороны региональных властей.

Все прозвучавшие предложения будут проработаны и включены в рекомендации «круглого стола» федеральным и региональным органам власти, сказал Юрий Федоров.

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