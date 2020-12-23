C. Аренин передал саратовским врачам лекарства для лечения коронавируса

Source: Russia – Council of the Federation
По словам сенатора, сейчас крайне важно оказать поддержку тем, кто находится на передовой борьбы с коронавирусом — в «красных зонах».
Заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Саратовской области Сергей Аренин АренинСергей Петровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Саратовской области принял участие в акции по передаче врачам региона лекарств для лечения коронавируса.
В рамках акции, которая прошла под эгидой правительства области, саратовским медикам, работающим в ковид-госпиталях, передали более тысячи упаковок препарата для лечения коронавируса.
В сложившихся условиях крайне важно оказать поддержку тем, кто находится на передовой борьбы с коронавирусом — в «красных зонах
В акции участвовали вице-губернатор — председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин, министр здравоохранения региона Олег Костин, главные врачи медицинских учреждений области, фармацевты.
Сергей Аренин принял участие в акции по передаче врачам региона лекарств для лечения коронавируса
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Сергей Аренин
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Сергей Аренин принял участие в акции по передаче врачам региона лекарств для лечения коронавируса
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Сергей Аренин принял участие в акции по передаче врачам региона лекарств для лечения коронавируса
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В Саратовской области в ковидных госпиталях трудятся более четырех тысяч врачей и медработников, рассказал сенатор. «Команда медиков работает как слаженный механизм. Если выбывает хотя бы один человек, это негативно влияет на работу всей системы. В сложившихся условиях крайне важно оказать поддержку тем, кто находится на передовой борьбы с коронавирусом — в «красных зонах», — отметил Сергей Аренин.