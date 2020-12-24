Source: Russia – Council of the Federation

Председатель СФ приняла участие в акции «Елка желаний».

Председатель Совета Федерации, представитель исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко приняла участие во Всероссийской акции «Елка желаний» и помогла исполниться желаниям детей в городе на Неве.

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«Этот проект проходит по всей стране», — сообщила спикер Совета Федерации. В соответствии с нынешними требованиями акция организована в онлайн формате.

Правила просты: с виртуальной елки нужно снять шар, в котором содержится загаданное ребенком желание, тот подарок, который он хотел бы получить от Деда Мороза.

«Практически все сенаторы выбрали новогодние шары и поздравят детей», — сообщила Председатель Совета Федерации.

«Для каждого ребенка важно верить в волшебство и близость чуда! И пожелания должны исполняться!» — убеждена Валентина Матвиенко.

Студия в здании Совета Федерации вышла на видеосвязь с восьмилетним Салимом Мухаметгалеевым, чей шар она сняла с елки накануне, и его мамой. Ребенок загадал на Новый год детские теннисные ракетки и мячи. И прямо во время общения он получил то, о чем мечтал. Помимо ракеток, которые были в новогоднем красном мешке, мальчику достался большой пряничный домик.

Во втором шаре, который Председатель СФ сняла с виртуальной елки, был рисунок четырехлетнего Семена Голодникова. На нем ребенок изобразил красный паровоз, загадав прокатиться в кабине машиниста.

В ближайшее время у Семена появится самая лучшая игрушечная железная дорога, сказала Валентина Матвиенко.

И, отметила она, это еще не все. В Санкт-Петербурге работает Детская железная дорога. «Если родители разрешат, то Семен не просто проедет в кабине, а сам поработает машинистом», — продолжила спикер Совета Федерации.

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