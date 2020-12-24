Source: Russia Federal Space

#РКС#Главное#НИИ ТП#ИСС Решетнева#Гонец#Орбитальные группировки24.12.2020 08:43

В РКС завершили испытания радиотехнических комплексов для «Гонец-М»

Научно-исследовательский институт точных приборов (НИИ ТП, предприятие холдинга «Российские космические системы», входит в Госкорпорацию «Роскосмос») завершил испытания и передал заказчику последний из очередной тройки бортовых радиотехнических комплексов «Садко» для космических аппаратов связи «Гонец-М». Эти спутники являются основой многофункциональной системы персональной спутниковой связи (МСПСС) «Гонец-Д1М», предназначенной для передачи данных и предоставления услуг абонентам.

НИИ ТП производит аппаратуру и разрабатывает протоколы организации связи для спутников связи «Гонец-М», которые образуют низкоорбитальную группировку космических аппаратов МСПСС. Предприятие создает программно-аппаратные средства для центральных и региональных станций, центра управления связным комплексом и центра управления системой. Также НИИ ТП совместно со Спутниковой системой «Гонец» производит абонентские терминалы различных модификаций для обеспечения связи на мобильных и стационарных объектах, а также для персонального использования.

Главный конструктор направления НИИ ТП Александр Котов: «С 2017 года НИИ ТП изготовил девять комплектов бортового радиотехнического комплекса, предназначенных для космических аппаратов „Гонец-М“, и поставил их в компанию „Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева“ (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»). В 2020 году мы завершили испытания очередной тройки комплекса „Садко“ и передали их заказчику, ведем подготовку к производству следующих шести комплектов, которые предполагается поставить к 2024–2025 году».

Многофункциональная система персональной спутниковой связи «Гонец-Д1М» обеспечивает персональную связь (текстовые и тревожные сообщения), передачу телеметрических данных с объектов мониторинга, в том числе координаты абонентов систем ГЛОНАСС/GPS и файлов различных расширений. Система способна передавать информацию из любой точки России. «Гонец-Д1М» обеспечивает эффективный мониторинг при небольшой стоимости абонентских услуг.

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