В Совете Федерации состоится 495-е заседание

Source: Russia – Council of the Federation

Будет обсуждаться ряд социально значимых законов, перед сенаторами выступит Министр экономического развития РФ Максим Решетников.

На 495-м заседании Совета Федерации сенаторы рассмотрят ряд федеральных конституционных законов и федеральных законов, направленных на синхронизацию законодательства страны с принятой Конституцией РФ.

Будут рассмотрены поправки в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» в части регулирования деятельности уполномоченного по правам человека в регионах РФ.

Документ был внесен председателем Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андреем Клишасом, сенаторами Еленой Афанасьевой, Эдуардом Исаковым, Владимиром Полетаевым, Ахматом Салпагаровым, а также Людмилой Боковой и Валентиной Петренко в период исполнения ими полномочий сенаторов РФ.

Документ, в частности, устанавливает, что в соответствии с законом субъекта Федерации может быть создан аппарат уполномоченного по правам человека — для обеспечения его деятельности, финансирование деятельности уполномоченного и его аппарата осуществляется за счет средств бюджетных ассигнований субъекта РФ.

Сенаторы рассмотрят Федеральный закон об обеспечении вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». Документ определяет принципы организации и функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому телефонному номеру на всей территории РФ, корреспондирующие изменения вносятся в Федеральные законы «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О связи», «О Государственной автоматизированной информационной системе «ЭРАГЛОНАСС».

Будут обсуждаться изменения в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты в целях обеспечения комплексного развития территорий. Документ, внесенный заместителем Председателя СФ Николаем Журавлевым, сенаторами РФ Олегом Мельниченко и Андреем Шевченко, направлен на совершенствование института комплексного развития территорий и механизмов расселения аварийного и ветхого жилья.

Среди рассматриваемых законов — изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части уточнения административной ответственности за оскорбление граждан и клевету. Документ был внесен первым заместителем Председателя СФ Андреем Турчаком и устанавливает административную ответственность лица, замещающего государственную или муниципальную должность, за оскорбление, совершенное в ходе осуществления своих полномочий.

Сенаторы рассмотрят Федеральный закон «О молодежной политике в Российской Федерации и изменения в Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений». Документы внесены заместителем Председателя СФ Галиной Кареловой, сенаторами РФ Инной Святенко, Александром Варфоломеевым, Мохмадом Ахмадовым, Павлом Таракановым.

В фокусе внимания — изменения в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» и отдельные законодательные акты в части определения правового режима земельных участков в границах населенных пунктов в национальных парках. Изменения в законодательство инициированы первым заместителем Председателя СФ Андреем Турчаком, заместителем Председателя СФ Юрием Воробьевым, сенаторами РФ Алексеем Майоровым, Еленой Зленко, Вячеславом Наговицыным.

Кроме того, будет рассмотрен закон об ограничении оборота закиси азота, являющейся одурманивающим веществом — в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, а также закон об оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

В повестке заседания — документы об изменении методологии расчета величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда и поправки в закон «Об электроэнергетике» в части выравнивания тарифов на электрическую энергию для отдельных потребителей.

В ходе «правительственного часа» перед сенаторами выступит Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Он расскажет о пересмотре и отмене нормативных правовых актов, негативно влияющих на деловой климат в стране, и ответит на вопросы сенаторов.

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