Source: Russia Federal Space

#Главкосмос24.12.2020 12:22

Главкосмос открыл Интернет-магазин космических сувениров

Главкосмос (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») сегодня, 24 декабря 2020 года, официально дал старт работе нового Интернет-магазина для реализации сувенирной и брендированной продукции на космическую тематику. Магазин «Главстор» (или Glavstore для иностранных покупателей) функционирует на русском и английском языках.

«Мы рассчитываем, что магазин обязательно найдет своего покупателя: и в России, и за рубежом есть много людей, искренне интересующихся космосом, есть множество коллекционеров, собирающих макеты космических кораблей, различные сувениры с символикой предприятий космической отрасли и пусковых кампаний, прочие эксклюзивные и любопытные вещи. До сегодняшнего дня имеющийся спрос нельзя было удовлетворить — официальная продукция российской ракетно-космической промышленности на рынке была практически не представлена. Таким образом, создание магазина фактически стало ответом на общественный запрос, — сказал генеральный директор Главкосмоса Дмитрий Лоскутов. — Специально для наших зарубежных клиентов проработана международная логистика: товар может быть доставлен практически в любую точку мира».

Уже сегодня «Главстор» может предложить покупателям коллекционные модели российских ракет-носителей, фирменные календари, первый космический комикс с полюбившейся многим героиней, плакаты, канцелярские принадлежности и сувениры. На подходе — фирменная одежда и аксессуары, а также расширение ассортимента уже представленных товаров. По словам генерального директора Главкосмоса, компания старается гибко реагировать на запросы клиентов. Так, было принято решение перезапустить аккаунт Главкосмоса в Instagram с тем, чтобы более четко понимать желания и предпочтения аудитории.

«Сотрудники и руководство компании внимательно знакомятся с конструктивными пожеланиями и предложениями, которые оставляют подписчики в комментариях, это очень помогает в совершенствовании работы магазина», — отметил Лоскутов.

«Проект был реализован совместно с экосистемой Сбера в развитие наших партнерских отношений со Сбербанком. Разработкой сайта занималась компания „Корус Консалтинг СНГ“, логистику будет осуществлять СберЛогистика, общая координация осуществлялась Московским банком Сбера, и я хотел бы поблагодарить наших коллег за высококвалифицированную работу, неравнодушный подход и профессионализм. Думаю, что нам вместе удалось сделать достойный и удобный продукт. Продолжим работу, чтобы в ближайшие недели ассортимент пополнился новой продукцией», — отметил руководитель Главкосмоса.

«Нам очень приятно работать с серьезным партнером над таким интересным проектом. Уверен, что наше сотрудничество продолжится и позволит не только россиянам, но жителям многих других стран по достоинству оценить качество представленной в магазине „Главстор“ продукции и современные сервисы, обеспечивающие комфортные условия оплаты и доставки товаров», — заявил вице-президент Сбербанка — председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников.

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Главкосмос — дочерняя компания Госкорпорации «Роскосмос». Главная задача компании — продвижение достижений российской ракетно-космической промышленности на мировые рынки и управление комплексными международными проектами. За более чем тридцатилетнюю историю компании успешно реализовано более 140 международных контрактов, в том числе, осуществлен запуск более 150 космических аппаратов в качестве попутной полезной нагрузки.

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