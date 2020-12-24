Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировал нормы закона в сфере биологической безопасности, который будет рассматриваться на предстоящем заседании Совета Федерации.

Федеральный закон «О биологической безопасности в Российской Федерации» особенно важен в условиях пандемии, подчеркнул председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия Сенатор прокомментировал документ, который сенаторы рассмотрят на предстоящем заседании палаты.

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«Этот закон устанавливает основы государственного регулирования в области обеспечения биологической безопасности в стране и определяет комплекс мер, направленных на защиту населения и охрану окружающей среды от воздействия опасных биофакторов, на предотвращение биологических угроз, создание и развитие системы мониторинга подобных рисков», — отметил парламентарий.

Закон устанавливает основы государственного регулирования в области обеспечения биологической безопасности в стране

По словам Алексея Майорова, закон регулирует вопросы, которые не могут быть частью отраслевого законодательства в силу их комплексного характера, включая охрану здоровья и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, защиту животных и растений, охрану окружающей среды. В документе, в том числе, дается определение основных биологических угроз, предусматривается организация комплекса необходимых мер. Кроме этого установлен порядок проведения мониторинга биологических рисков для оценки эффективности реализации мероприятий, направленных на обеспечение биологической безопасности.

Сенатор уточнил, что закон определяет полномочия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Федерации и органов местного самоуправления, права и обязанности граждан в этой области.

Алексей Майоров подчеркнул, что указанный закон конкретизирует направления международного сотрудничества в области обеспечения биологической безопасности. Эти вопросы также находятся на контроле Комитета, уточнил он.

При этом сенатор проинформировал, что в настоящее время действует межкомитетская рабочая группа по подготовке предложений по доработке Федерального закона «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности», в частности, уже выработаны подходы к совершенствованию законодательства в этой сфере, в том числе по совершенствованию системы контроля и надзора.

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