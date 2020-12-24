Source: Russia – Council of the Federation

Создана рабочая группа по мониторингу цен на агропродовольственном рынке страны и подготовке необходимых правовых актов по стабилизации ситуации в этой сфере.

Решением Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию создана рабочая группа по мониторингу цен на агропродовольственном рынке и подготовке необходимых нормативно-правовых актов по стабилизации ситуации на рынке продовольственных товаров. Об этом сообщила член Комитета СФ Людмила Талабаева. ТалабаеваЛюдмила Заумовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края

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Сенатор рассказала, что в период осенней сессии 2020 г. Комитетом и Министерством сельского хозяйства России была продолжена совместная работа по этому направлению, в том числе в рамках деятельности оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимой сельхозпродукцией и продукцией пищевой и перерабатывающей промышленности. Представителем Комитета СФ в этом штабе является Людмила Талабаева.

«На заседаниях штаба, проводимых Минсельхозом России совместно с органами управления АПК, субъектов Федерации, рассматривались вопросы состояния агропродовольственного рынка, включая комплексный анализ информации о производстве, потреблении, запасах, импорте и экспорте, а также ценовой ситуации на сельскохозяйственном рынке», — сообщила сенатор.

Парламентарий также обратила внимание, что на предстоящем 495-м заседании Совета Федерации будет рассматриваться Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» и статью 8 Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

«В законе устанавливается правило, согласно которому в целях стабилизации розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости на территориях субъектов Федерации Правительство РФ вправе устанавливать на данные виды товаров предельно допустимые розничные цены на срок не более девяноста календарных дней», — пояснила законодатель.

Людмила Талабаева подчеркнула, что Комитет СФ в рамках парламентского контроля продолжит взаимодействие с Минсельхозом России, федеральными и региональными органами исполнительной власти по мониторингу ситуации на продовольственных рынках субъектов Федерации с учетом физической и экономической доступности продовольствия.

«Мы будем регулярно информировать сенаторов о текущей ситуации с ценами на продовольственные товары», — заверила законодатель.

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