О визите Посла Беларуси А.Пономарева в Боснию и Герцеговину

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

24 декабря 2020 г.



21-24 декабря 2020 г. состоялся рабочий визит Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Венгрии и Боснии и Герцеговине по совместительству Александра Пономарева в г.Сараево (Босния и Герцеговина).

В рамках визита Посол Беларуси был принят Председателем Совета Министров Боснии и Герцеговины Зораном Тегелтией. В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы развития отношений между Беларусью и Боснией и Герцеговиной. Также состоялся обмен информацией о ситуации с пандемией короновируса в двух странах и мерах, принимаемых в целях эпидемиологической защиты и поддержки населения.

Прошла встреча А.Пономарева с заместителем Министра иностранных дел Боснии и Герцеговины Йосипом Бркичем. Обсужден ряд вопросов двустороннего сотрудничества. Поддержана практика организации совместных консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран. Обсуждены пути активизации контактов и туристического обмена, развития договорно-правовой базы двустороннего взаимодействия.

Приоритетные направления сотрудничества на ближайшую перспективу, в том числе в областях культуры, образования, спорта и здравоохранения, были обсуждены в рамках встречи Посла Беларуси с Министром гражданских дел Боснии и Герцеговины Анкицей Гудельевич.

В ходе встречи А.Пономарева с Министром внешней торговли и экономических отношений Сташей Кошарцем достигнуто взаимопонимание о необходимости активизации торгово-экономического взаимодействия. Обсуждены вопросы создания двусторонней смешанной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Состоялась также встреча Посла Беларуси с представителем Группы дружбы со странами Центральной и Восточной Европы Парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины Младеном Босичем. Рассмотрены перспективные направления для развития межпарламентского сотрудничества.

В рамках брифинга во Внешнеторговой палате Боснии и Герцеговины был представлен обзор развития белорусской экономики, проанализирована динамика развития взаимной торговли. В ходе встречи с Вице-президентом Внешнеторговой палаты Неманья Васичем выражен интерес в активизации контактов с БелТПП.

24 декабря 2020 г. Посол А.Пономарев принял участие в церемонии открытия офиса Почетного консула Республики Беларусь в городе Пале. В церемонии от имени председателя Президиума Боснии и Герцеговины принял участие Министр внешней торговли и экономических отношений Сташа Кошарац. На мероприятии также присутствовали представители руководства администрации города Пале и деловых кругов.

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