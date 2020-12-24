Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦНИИмаш#ИМБП РАН#UNITY#Скафандр24.12.2020 14:18

Скафандр «Победа» в реабилитационном центре «Русское Поле»

При поддержке Госкорпорации «Роскосмос», ЦНИИ машиностроения и Института медико-биологических проблем Российской академии наук в среду, 23 декабря 2020 года, космический экипаж Благотворительного Фонда UNITY «приземлился» в школе «Учим-Знаем» в реабилитационном центре «Русское Поле» в Подмосковном городе Чехов, чтобы отметить не простой, а космический Новый год.

В экипаже UNITY член международных космических экспериментов Анастасия Степанова и Скафандр «Победа», сделанный из рисунков детей с онкологическими заболеваниями и вернувшийся несколько лет назад из полугодового орбитального полета. Ребята помладше украсили своими рисунками ракету, загадали желание, держа за руку Скафандр «Победа», который совсем недавно видел звезды.

Ребята постарше узнали много интересного от Анастасии Степановой про будущее освоения космоса, исследования и эксперименты, предстоящие полеты к другим планетам и написали письма и поздравления с Новым годом на русском и английском языках космонавтам и астронавтам.

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