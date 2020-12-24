Состоялось заседание Молодёжного совета нефтегазовой отрасли при Минэнерго России

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 24 декабря. – В 2020 году был достигнут существенный прогресс в создании уникальной электронной нефтегазовой библиотеки в рамках проекта «Интерактивный ресурс нефтегазовой отрасли», сообщили участники заседания Молодёжного совета нефтегазовой отрасли при Минэнерго России по итогам 2020 года. Павел Сорокин в своем выступлении в ходе заседания отметил высокий уровень профессионализма участников Молодёжного совета, а также поблагодарил их за работу в 2020 году, в том числе с ветеранами нефтегазовой отрасли. В рамках заседания был представлен отчёт об итогах работы совета в 2020 году, прошло обсуждение и утверждение плана работы на 2021 год, а также были предложены молодёжные инициативы по созданию совета непрерывности деятельности IT в нефтегазовом комплексе и участию в развитии платформы «Профессионалы 4.0» в части привлечения молодёжи к выполнению актуальных производственных задач, научно-исследовательских и аналитических проектов.

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