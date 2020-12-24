Source: Russia Federal Space
#Роскосмос#Главное#Орбитальные группировки#ДЗЗ#РКС#НЦ ОМЗ24.12.2020 10:50
Спутники ДЗЗ продолжают мониторинг ЧС
Российские спутники дистанционного зондирования Земли продолжают оперативный мониторинг чрезвычайных ситуаций. В период с 10 по 17 декабря 2020 года в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий переданы данные в объеме более 160 тысяч квадратных километров, а в Международную Хартию по космосу и крупным катастрофам — около 81 тысяч квадратных километров.
За прошедшую неделю был проведён мониторинг следующих чрезвычайных ситуаций по заявкам МЧС России:
Обстановка в устье реки Бурея в Хабаровском крае;
обстановка в Кабардино-Балкарской Республике;
обстановка в Азербайджане;
ледовая обстановка в Новосибирской области;
сход лавины на Военно-Грузинской дороге;
подтопление в Дагестане;
ледовые переправы в нескольких районах на территории Российской Федерации.
В рамках деятельности Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам выполнен мониторинг последствий урагана и наводнения в Республике Фиджи. В это же время на основе сообщений СМИ о природных и техногенных катастрофах по всему миру была запланирована космическая съемка наводнения и оползня в Бразилии, а также извержения вулкана на Гавайях.
Госкорпорация «Роскосмос» и компания «Российские космические системы» поддерживают оперативное взаимодействие с МЧС России для своевременного реагирования на возникновение паводковой и пожароопасной ситуации и осуществления космического мониторинга пострадавших территорий.