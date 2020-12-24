Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Орбитальные группировки#ДЗЗ#РКС#НЦ ОМЗ24.12.2020 10:50

Спутники ДЗЗ продолжают мониторинг ЧС

Российские спутники дистанционного зондирования Земли продолжают оперативный мониторинг чрезвычайных ситуаций. В период с 10 по 17 декабря 2020 года в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий переданы данные в объеме более 160 тысяч квадратных километров, а в Международную Хартию по космосу и крупным катастрофам — около 81 тысяч квадратных километров.

За прошедшую неделю был проведён мониторинг следующих чрезвычайных ситуаций по заявкам МЧС России:

Обстановка в устье реки Бурея в Хабаровском крае;

обстановка в Кабардино-Балкарской Республике;

обстановка в Азербайджане;

ледовая обстановка в Новосибирской области;

сход лавины на Военно-Грузинской дороге;

подтопление в Дагестане;

ледовые переправы в нескольких районах на территории Российской Федерации.

В рамках деятельности Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам выполнен мониторинг последствий урагана и наводнения в Республике Фиджи. В это же время на основе сообщений СМИ о природных и техногенных катастрофах по всему миру была запланирована космическая съемка наводнения и оползня в Бразилии, а также извержения вулкана на Гавайях.

Госкорпорация «Роскосмос» и компания «Российские космические системы» поддерживают оперативное взаимодействие с МЧС России для своевременного реагирования на возникновение паводковой и пожароопасной ситуации и осуществления космического мониторинга пострадавших территорий.

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