Введены ограничения на перемещение физлицами по территории РФ и через госграницу немаркированной табачной продукции

Source: Russia – Council of the Federation

Также одобрено введение единой минимальной цены табачной продукции.

Одобрены изменения в статью 18 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции» (в части перемещения по территории Российской Федерации немаркированной табачной продукции), а также изменения в статью 13 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции» (в части регулирования цен на табачную продукцию).

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По его словам, устанавливается запрет перемещения физическими лицами по территории Российской Федерации и через Государственную границу Российской Федерации немаркированной специальными (акцизными) марками табачной продукции в количестве более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака, или указанных табачных изделий в ассортименте общим весом более 250 граммов на одного человека.

«Также, в целях сокращения спроса на табак и табачные изделия вводится единая минимальная цена табачной продукции – цена, ниже которой не могут быть установлены максимальные розничные цены, определяемые по каждой марке (каждому наименованию) табачных изделий в порядке, установленном НК РФ, и устанавливается запрет реализации потребителям табачной продукции по максимальным розничным ценам, установленным ниже единой минимальной цены табачной продукции», — сказал сенатор.

Валерий Рязанский добавил, что табачная продукция, произведенная или ввезенная на территорию РФ до 1 апреля 2021 года, на потребительской упаковке (пачке) которой указана максимальная розничная цена ниже установленной единой минимальной цены табачной продукции, может быть реализована до 1 июля 2021 года.

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