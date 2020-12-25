Вносятся изменения в Федеральный закон «О специальной оценке условий труда»

Source: Russia – Council of the Federation

Документ представил на заседании СФ М. Ахмадов.

Сенаторы поддержали Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 8 и 11 Федерального закона «О специальной оценке условий труда». С докладом на эту тему выступил заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Мохмад Ахмадов. АхмадовМохмад Исаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики

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Федеральный закон устанавливает бессрочность действия декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда в отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные производственные факторы по результатам осуществления идентификации не выявлены, а также условия труда на которых по результатам исследований и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов признаны оптимальными или допустимыми, в случае сохранения условий труда на соответствующем рабочем месте.

Согласно документу, в случае, если с работником, в отношении которого принята данная декларация, произошел несчастный случай на производстве (за исключением несчастного случая, произошедшего по вине третьих лиц) или у него выявлено профессиональное заболевание, причиной которого явилось воздействие вредных или опасных производственных факторов, либо на его рабочем месте выявлены нарушения государственных нормативных требований охраны труда, в отношении такого рабочего места действие данной декларации прекращается и проводится внеплановая специальная оценка условий труда.

Федеральный закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

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