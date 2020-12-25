В России будет создана Федеральная государственная система прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов

Source: Russia – Council of the Federation

Документ представил председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию А. Майоров.

На 495-м заседании Совет Федерации одобрил внесение изменений в Федеральный закон «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» в части совершенствования государственного контроля (надзора) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.

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Как отметил сенатор, Федеральным законом устанавливается, что в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами осуществляется федеральный государственный контроль (надзор), закрепляется компетенция уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, устанавливаются особенности его осуществления в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации.

Алексей Майоров обратил внимание, что в целях обеспечения учета партий пестицидов и агрохимикатов при их обращении законом предусматривается создание Федеральной государственной системы прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов.

Федеральным законом закрепляются правовые основания международного сотрудничества Российской Федерации в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами и компетенция уполномоченного федерального органа исполнительной власти при осуществлении указанного сотрудничества.

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