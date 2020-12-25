Изменена методология расчета величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда

Source: Russia – Council of the Federation

Закрепляется конституционная норма о том, что минимальный размер оплаты труда не должен быть ниже прожиточного минимума на очередной год.

Одобрены изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Речь идет об изменении методологии расчета величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда.

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Докладчиком по вопросу выступила председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко. СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы

«Изменяются подходы к определению прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. Предлагается отказаться от устаревшего подхода к расчету величины прожиточного минимума, основанного на потребительской корзине», — сказала сенатор.

Инна Святенко пояснила, что анализ этого подхода при его внешней простоте выявил серьезные недостатки. «С целью изменения этих негативных тенденций вводится механизм установления прожиточного минимума в соотношении с медианным доходом, а минимальный размер оплаты труда – в соотношении с медианной заработной платой».

«Кроме того, — продолжила Инна Святенко, — закрепляется конституционная норма о том, что минимальный размер оплаты труда не должен быть ниже прожиточного минимума на очередной год. При этом сам прожиточный минимум в рамках установленных соотношений снижаться не может».

«Таким образом, предлагаемая модель позволяет обеспечить рост прожиточного минимума не ниже прогнозной инфляции при соблюдении конституционных гарантий», — подчеркнула сенатор.

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