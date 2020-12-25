К полномочиям власти регионов отнесено создание специализированных организаций для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения

Source: Russia – Council of the Federation

Полиции предоставляется право доставлять граждан, находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного или иного токсического опьянения в специализированные организации.

Одобрены изменения в Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения».

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Это законодательная инициатива сенаторов РФ Валерия Рязанского, РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области Александра Варфоломеева, ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия Татьяны Кусайко, КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Владимира Литюшкина, ЛитюшкинВладимир Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Мордовия а также Игоря Каграманяна (в период исполнения им полномочий члена СФ) и депутатов ГД.

Также верхняя палата поддержала изменения в статью 13 Федерального закона «О полиции» (в части доставления сотрудниками полиции в специализированные учреждения лиц, находящихся в общественных местах в состоянии опьянения) – законодательная инициатива сенатора Валерия Рязанского и Игоря Каграманяна (в период исполнения им полномочий члена СФ) и депутатов ГД.

Докладчиком по двум вопросам выступил первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский.

По его словам, решение вопросов организации и осуществления мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения, включая создание в порядке, установленном законом субъекта РФ, специализированных организаций для оказания помощи указанным лицам, отнесено к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации. За органами местного самоуправления закрепляется право на осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения.

Также полиции предоставляется право доставлять граждан, находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, не только в медицинские организации, но и в специализированные организации.

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