Легендарный советский хоккеист Виктор Шувалов награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 25 декабря, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин принял участие в церемонии награждения легендарного советского хоккеиста Виктора Григорьевича Шувалова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Вручение награды первому советскому чемпиону мира и олимпийскому чемпиону по хоккею 1956 года состоялось дома у прославленного 97-летнего ветерана. Поздравить легенду советского спорта приехали также руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов и главный консультант Управления сборных команд Федерации хоккея России Игорь Тузик.

Виктор Шувалов родился 15 декабря 1923 года в Симбирской губернии (ныне Атяшевский район Республики Мордовия). Позже семья Шуваловых переехала в Челябинск. В 17 лет Виктора Шувалова пригласили играть в футбольную команду «Зенит» при 78-м военном заводе. Когда началась война, он пошёл работать на Челябинский тракторный завод, стал играть за заводскую команду «Дзержинец».

В 1947 году в Челябинск пришло распоряжение развивать новый олимпийский вид спорта – канадский хоккей. В сезоне 1948/1949 заводская команда Тракторного завода стала играть в высшей лиге. Виктор Шувалов забросил в сезоне 18 шайб, войдя в число лучших бомбардиров чемпионата.

В 1950 году он был вызван в московскую футбольную команду ВВС МВО. Вошёл в число 33 лучших футболистов чемпионата СССР. Спустя два года начал хоккейную карьеру на позиции центрального нападающего команды ВВС во главе с Всеволодом Бобровым. В сезоне 1952/1953 Виктор Шувалов с 44 шайбами стал лучшим бомбардиром клуба.

Виктор Шувалов – единственный из оставшихся в живых членов сборной СССР, выигравшей Чемпионат мира 1954 года и Олимпийские зимние игры 1956 года. Он является двукратным чемпионом мира, трёхкратным чемпионом Европы, пятикратным чемпионом СССР. Выступал за команды «Дзержинец» (Челябинск), ВВС МВО (Москва), ЦДСА (Москва) и СКВО (Калинин). После завершения спортивной карьеры работал тренером.

В 90-е годы Виктор Шувалов лишился своей золотой олимпийской медали. Позже медаль была найдена в США и выкуплена. Легендарный хоккеист вновь получил её из рук Президента России Владимира Путина.

Пресс-служба Минспорта России

MIL OSI