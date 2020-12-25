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#Роскосмос#Главное#МКС#МКС-6425.12.2020 15:51

Литературные гостиные «Слово и космос» в прямом эфире с МКС

Российские члены экипажа Международной космической станции присоединятся к просветительскому проекту Института Пушкина «Литературные гостиные». В воскресенье, 27 декабря 2020 года, Госкорпорация «Роскосмос», Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина, Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина и Московская губернская универсальная библиотека начинают реализацию онлайн-проекта «Литературные гостиные «Слово и космос» с прямым подключением с МКС.

Первая литературная гостиная «Онегинский космос. Роман А.С. Пушкина в потоке времени» состоится 27 декабря 2020 года в 13:30 по московскому времени на площадке Московской губернской универсальной библиотеки. В центре внимания будет роман «Евгений Онегин», история его создания, особенность восприятия времени в художественном мире произведения. Хозяйка гостиной — Эльмира Афанасьева, доктор филологических наук, литературовед, руководитель Пушкинских проектов Института Пушкина, пригласит всех присутствующих к диалогу о знакомом всем литературном тексте, который, как оказалось, хранит немало загадок.

В космической литературной гостиной примет участие командир экипажа МКС-64, космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков. Во время онлайн-подключения он расскажет о своём восприятии творчества А.С. Пушкина и о роли литературной классики в его жизни. В открытии литературного проекта примут участие заместитель директора Департамента развития персонала и сопровождения проектов Госкорпорации «Роскосмос» Денис Вотоновский, ректор Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина Маргарита Русецкая, проректор Института Пушкина Марина Яскевич, автор и исполнитель авторской песни Дмитрий Богданов.

Инициатором проведения космических литературных гостиных стал космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков. Научно-методическая основа проекта разработана Государственным институтом русского языка им. А.С. Пушкина. С декабря 2020 года по апрель 2021 года планируется проведение пяти литературных гостиных с онлайн-подключением к МКС.

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