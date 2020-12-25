М. Решетников: Восстановление занятости будет одним из основных приоритетов экономической политики в 2021 году

Source: Russia – Council of the Federation

Министр экономического развития РФ выступил перед сенаторами по вопросу пересмотра и отмены нормативных правовых актов, негативно влияющих на деловой климат.

На 495-м заседании Совета Федерации в рамках «правительственного часа» перед сенаторами выступил Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Глава ведомства остановился на регуляторных инициативах, направленных на улучшение делового климата, а также на нормативных правовых актах, требующих пересмотра или отмены.

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После спада во 2 квартале 2020 года наблюдается постепенное восстановление экономики, сказал Максим Решетников. Он отметил эффективность принятых антикризисных мер по поддержке населения и бизнеса.

«Кризис не приобрел системного характера. Удалось предотвратить его влияние на системообразующие отрасли и предприятия. Обрабатывающая промышленность практически вышла на уровне прошлого года. Сельское хозяйство показывает рост. Стабилизировались темпы и в строительной сфере».

Важным фактором является восстановление потребительского спроса, отметил Министр. «Ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется. Восстановление занятости будет одним из основных приоритетов экономической политики в 2021 году».

В следующем году будет продолжена реализация мер поддержки предприятий и граждан, существенную поддержку получат региональные бюджеты, отметил Министр.

«Восстановление и развитие экономики будет зависеть от роста инвестиций, развития среднего и малого бизнеса», — считает Максим Решетников. Он обозначил четыре ключевых направления по восстановлению делового климата. Среди них — проведение регуляторной реформы, включающей как «регуляторную гильотину», так и новую модель контрольно-надзорной деятельности, улучшение регуляторных требований в отдельных сферах в рамках трансформации делового климата и Общенационального плана действий, создание механизмов поддержки крупных частных инвестпроектов, формирование нового регулирования в перспективных отраслях.

Благодаря «регуляторной гильотине» отменяется более 11 тысяч актов, взамен отмененных вступит в действие 451 акт, 97 процентов из которых уже принято, рассказал Министр.

Важную роль будут играть цифровизация контрольно-надзорной сферы, создание Реестра регуляторных требований, интеграция с информационными системами надзорных ведомств. «Для анализа проблематики конторольно-надзорной деятельности вместе с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ создается единый реестр всех видов контроля. С учетом положительного опыта использования единого реестра проверок совместно с Генеральной прокуратурой будем дополнять его новыми данным».

В 2021 году предполагается дополнить закон о защите и поощрении капиталовложений, активизировать региональную инвестиционную повестку, сообщил Максим Решетников.

Помимо устранения барьеров и ограничений, Министр назвал ряд направлений, которые будут способствовать улучшению делового климата. Это поддержка самозанятых – обеспечение им доступа к онлайн-платформам, создание основ регулирования для новых видов предпринимательской деятельности, создание экспериментальных правовых режимов, реализация перспективных проектов.

Сенаторы затронули вопросы, связанные с мерами поддержки для бизнеса в период пандемии, необходимости снижения проверок для средних и малых предприятий, стимулированием территорий опережающего развития, взаимодействием с регионами по вопросам реформы контрольно-надзорной деятельности, вовлечением граждан в решение проблем регионального и местного значения.

В своих выступлениях представитель от законодательного органа государственной власти Архангельской области Виктор Новожилов НовожиловВиктор Феодосьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области поднял вопрос, связанный с отменой временных таможенных деклараций при экспорте пиломатериалов, первый заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин РябухинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области затронул тему регулирования нормативной базы отраслевых бюджетных зарплат, первый заместитель Председателя СФ Андрей Яцкин ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области остановился на реализации инвестиционных проектов в регионах и исполнении закона об интеллектуальной собственности, сенатор РФ Олег Королев КоролевОлег Петровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Липецкой области предложил активно развивать кооперацию в различных сферах — для борьбы с бедностью и безработицей.

Подводя итоги обсуждения, Председатель СФ Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга отметила, что необходимо постоянно работать над формированием лучших условий для отечественного бизнеса, привлекать инвестиции, создавать новые «точки роста» в субъектах РФ. Она призвала максимально исключить «контактные» проверки бизнеса, отработать технологичную электронную базу для эффективного осуществления контрольно-надзорной деятельности.

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