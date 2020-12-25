Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#Главное#Космодромы#Восточный#Ангара25.12.2020 14:16

На Восточном приступили к монтажу облицовки газохода на стартовом комплексе «Ангары»

Специалисты подрядной организации Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») приступили к работам по монтажу облицовки газоотражателя пускового стола стартового комплекса космического ракетного комплекса «Ангара».

Силами компании «Промышленные технологии» ведется монтаж металлоконструкций, идет сборка комплекта закладных частей. В ближайшее время на них установят стальные плиты толщиной 100 мм, максимальный вес таких деталей 8 тонн. Такая облицовка будет в дальнейшем защищать газоход от тепловых газодинамических воздействий при пусках ракет-носителей семейства «Ангара».

Силами ЦЭНКИ и подрядных организаций на стартовом комплексе для ракет-носителей «Ангара» в декабре 2019 года смонтированы крупногабаритные емкости для хранения газов, а это 9 уникальных емкостей весом 92 тонн и длиной 36 метров каждая. В октябре 2020 года завершены работы по монтажу крупногабаритных емкостей для хранения нафтила, весом 24 тонны.

Наземно-технологическое оборудование для возведения стартового комплекса космического ракетного комплекса «Ангара» поступает в Космический центр «Восточный» (филиал ЦЭНКИ на космодроме Восточный, входят в Госкорпорацию «Роскосмос») с сентября 2018 года. Для его хранения силами филиала подготовлены специальные места хранения на территории Промышленной строительно-эксплуатационной базы площадью более 70 000 м², а также на самом стартовом комплексе.

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